"Банк" любви и розы с "черного" рынка: 10 необычных традиций празднования Дня Валентина в мире

Италия

По легенде именно из этой страны берет свое начало День святого Валентина. Когда-то в Турине невеста и жених объявляли о своей помолвке именно 14 февраля - эта старинная традиция сохранилась и по сей день.

Перед праздником итальянские магазины украшают конфетами. Также эти сладости принято дарить любимым. Считается, чем больше конфет подарят, тем крепче будет любовь.

Также часто дарят розы, духи, шоколад и бриллианты. Также популярным подарком являются Baci Perugina - маленькие орешки фундука, покрытые шоколадом. В каждой конфете находится записка любовного характера.

Великобритания

По традиции одинокие британки 14 февраля встают на рассвете, становятся у окна и смотрят на мужчин. По поверью, первый мужчина, которого они увидят, и есть их суженый.

Влюбленные же на День Валентина дарят друг другу сладости в виде сердечек, мягкие игрушки, чаще всего плюшевые мишки Teddy и открытки-валентинки.

Дания

В этой стране принято на День Валентина дарить "письмо с подснежником". Это романтическое стихотворение, написанное на вырезанной вручную бумаге, где имя поклонника зашифровано точками. Также в открытку добавляют подснежник.

Человек, получивший этот подарок, должен расшифровать имя своего поклонника, и если это удастся, отправитель должен напомнить о себе в Пасхальное воскресенье - подарить пасхальное яйцо.

Франция

День влюбленных во Франции празднуют только взрослые. Своей второй половинке принято дарить шоколадные конфеты, цветы и ювелирные украшения. Часто празднование сопровождается романтическим ужином. Многие французские рестораны предлагают специальное меню ко Дню влюбленных.

Также в публичных местах устраивают праздничные мероприятия с музыкальным сопровождением, концерты.

Австрия

В этот день многие влюбленные пары отправляются в маленький, но очень приветливый городок Крумбах, недалеко от немецкого Мюнхена. Там есть церковь, заложенная в честь святого Валентина.

В этот день мужчины дарят своим любимым букеты, сладости и украшения. Но по традиции австрийцев женщины ничего не дарят мужчинам.

Словакия

Специально ко Дню Валентина в Словакии создали "банк любви". Там пары могут "сохранить" свою любовь навсегда. Для этого нужно оставить фотографии, любовные письма, кольца или билеты в кино с первого свидания. Специально для этого в банке создали хранилище на 100 тысяч крошечных ящиков.

Норвегия

У норвежцев есть древнее поверье, что когда-то в этот день птицы спаривались, чтобы родить потомство. Поэтому, если мужчина или женщина 14 февраля увидят пару крылатых, то верят, что обрели свою настоящую любовь.

Болгария

В Болгарии 14 февраля отмечают не только День влюбленных, но и День виноделов. Поэтому пары и даже одинокие в этот день дегустируют разные вина.

Индия

14 февраля объявлен Днем объятий коров - правительство призывает обнимать этих животных, поскольку для индусов они священны. Таким новшеством государство хочет уменьшить влияние " западной цивилизации".

Раньше националисты даже выступали за запрет праздника. Активную кампанию разворачивали в социальных сетях, выходили на улицы.

Саудовская Аравия

В этой стране праздновать День Валентина запрещено, потому что какие-либо проявления любви публично наказываются законом. В Саудовской Аравии даже есть черный рынок красных роз, который процветает именно в День Валентина.