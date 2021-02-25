Бандиты стреляли в помощника Леди Гаги ради ее собак: певица готова отдать $500 тыс. за них
В США на мужчину, который гулял с собаками известной американской певицы Леди Гаги, совершили вооруженное нападение. Преступники сделали четыре выстрела в грудь и украли двух из трех французских бульдогов звезды. Леди Гага предлагает 500 тысяч долларов за возвращение своих любимых питомцев.
Об этом сообщает издание The Sun.
Райан Фишер гулял с собаками Кодзи, мисс Азия и Густаво в среду, 24 февраля, вечером. Мужчину подстрелили возле его дома в Западном Голливуде около 22:00.
Когда полицейские прибыли на место происшествия, то мужчина находился еще в сознании, но еле дышал. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Сообщается, что Коджи и Густаво были украдены, но мисс Азия сбежала и позже была обнаружена полицейскими. Собаку забрал один из телохранителей Гаги.
По описанию полицейских, на мужчину напали двое неизвестных в бейсболках. Они скрылись с места происшествия на белом BMW, и все еще находятся на свободе.
При этом представители правоохранительных органов сообщили, что не уверены, были ли собаки Леди Гаги конкретной целью злоумышленников.
Напомним, Леди Гага отдала дань культовому украинскому режиссеру.
Мы также писали о том, что был раскрыт план убийства известного музыканта в Киеве.