Бандиты стреляли в помощника Леди Гаги ради ее собак: певица готова отдать $500 тыс. за них

В США на мужчину, который гулял с собаками известной американской певицы Леди Гаги, совершили вооруженное нападение. Преступники сделали четыре выстрела в грудь и украли двух из трех французских бульдогов звезды. Леди Гага предлагает 500 тысяч долларов за возвращение своих любимых питомцев.

Райан Фишер гулял с собаками Кодзи, мисс Азия и Густаво в среду, 24 февраля, вечером. Мужчину подстрелили возле его дома в Западном Голливуде около 22:00.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, то мужчина находился еще в сознании, но еле дышал. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщается, что Коджи и Густаво были украдены, но мисс Азия сбежала и позже была обнаружена полицейскими. Собаку забрал один из телохранителей Гаги.

По описанию полицейских, на мужчину напали двое неизвестных в бейсболках. Они скрылись с места происшествия на белом BMW, и все еще находятся на свободе.

При этом представители правоохранительных органов сообщили, что не уверены, были ли собаки Леди Гаги конкретной целью злоумышленников.