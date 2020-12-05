Раскрыт план убийства известного музыканта в Киеве: как действовали бандиты (фото)

Полиция в Украине (фото: РБК-Украина)

Убийство музыканта Александра Деревянко, чье тело было обнаружено в гаражном кооперативе в Борисполе под Киевом, произошло в день его выписки из столичной больницы, куда 65-летний известный аранжировщик попал со следами побоев и травмы головы.

Подозреваемые в преступлении уже задержаны, и в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения. Об этом 5 декабря передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что следствием устанавливаются возможные сообщники подозреваемых.

Задержанные мужчины 1985 и 1989 годов рождения обоснованно подозреваются в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений.

Подозреваемых в убийстве Александра Деревянко задержали (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Правоохранители полагают, что они пошли на преступление с целью завладения имуществом Деревянко, который проживал один. Так, бандиты прельстились деньгами, двумя квартирами и другими материальными ценностями композитора, который работал со многими украинскими звездами, для чего разработали преступный план убийства.

Сообщается, что 22 ноября злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего в доме по ул. Ивана Мазепы, где он давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего задушили.

После этого подозреваемые завладели правоустанавливающими документами на квартиры Деревянко.

Александр Деревянко (фото из объявления о пропаже музыканта)

Чтобы скрыть следы преступления, они обмотали тело убитого полиэтиленовыми пакетами, одеялом, картоном и другими вещами, и вывезли в один из гаражных кооперативов под Киевом. Там в подвальном помещении они собирались спрятать тело, залив бетоном.

Мужчин задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 УК. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Тело Александра Деревянко преступники спрятали в подвале гаража и хотели залить бетоном (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

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