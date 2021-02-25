Бандити стріляли в помічника Леді Гаги заради її собак: співачка готова віддати $500 тис. за них

У США на чоловіка, який гуляв з собаками відомої американської співачки Леді Гаги, здійснили збройний напад. Злочинці зробили чотири постріли в груди і вкрали двох з трьох французьких бульдогів зірки. Леді Гага пропонує 500 тисяч доларів за повернення своїх улюблених тварин.

Райан Фішер гуляв з собаками Кодзі, міс Азія і Густаво в середу, 24 лютого, ввечері. Чоловіка підстрелили біля його будинку в Західному Голлівуді близько 22:00.

Коли поліцейські прибули на місце події, то чоловік перебував ще у свідомості, але ледве дихав. Його доставили в лікарню у важкому стані.

Повідомляється, що Коджі і Густаво були вкрадені, але міс Азія втекла і пізніше була виявлена поліцейськими. Собаку забрав один з охоронців Гаги.

За описом поліцейських, на чоловіка напали двоє невідомих у бейсболках. Вони зникли з місця події на білому BMW, і все ще знаходяться на волі.

При цьому представники правоохоронних органів повідомили, що не впевнені, чи були собаки Леді Гаги конкретною метою зловмисників.