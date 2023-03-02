Бананово-сирна запіканка, яка нікого не залишить байдужим: з'явився ідеальний рецепт

Запіканка - це чудова страва і ласощі, які, до того ж, корисні для організму. Приготувати її вдома не складе вам труднощів, а якщо у вас ще виявилися банани, що переспіли - буде чудово.

Що потрібно для запіканки

2 яйця

2 банани (бажано перестиглі)

3 ст.л цукру

3 ст.л манної крупи

1/2 ч.л солі

1 чайна розпушувача

сир 5-9% 350 грамів

25 грамів вершкового масла

Покроковий рецепт приготування

Візьміть миску і покладіть туди два перезрілі банани, додайте туди яйця, сіль, цукор, сир, розпушувач, манку і розтоплене вершкове масло. Змішайте всі інгредієнти блендером до однорідного стану та залиште на 20 хвилин "відпочити".

Візьміть форму, застелите її пергаментом і викладіть суміш. Поставте в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Якщо у вас велика форма, просто збільште вдвічі кількість інгредієнтів. Смачного!