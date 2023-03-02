Бананово-сирна запіканка, яка нікого не залишить байдужим: з'явився ідеальний рецепт

Запіканка - це чудова страва і ласощі, які, до того ж, корисні для організму. Приготувати її вдома не складе вам труднощів, а якщо у вас ще виявилися банани, що переспіли - буде чудово.
Рецептом простої та смачної сирно-бананової запіканки поділився в Instagram кулінар Олексій Крючков.
Візьміть миску і покладіть туди два перезрілі банани, додайте туди яйця, сіль, цукор, сир, розпушувач, манку і розтоплене вершкове масло. Змішайте всі інгредієнти блендером до однорідного стану та залиште на 20 хвилин "відпочити".
Візьміть форму, застелите її пергаментом і викладіть суміш. Поставте в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Якщо у вас велика форма, просто збільште вдвічі кількість інгредієнтів. Смачного!
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