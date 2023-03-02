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Бананово-сирна запіканка, яка нікого не залишить байдужим: з'явився ідеальний рецепт

Фото: Рецепт запіканки з бананами (flickr.com)
Автор: Styler

Запіканка - це чудова страва і ласощі, які, до того ж, корисні для організму. Приготувати її вдома не складе вам труднощів, а якщо у вас ще виявилися банани, що переспіли - буде чудово.

Рецептом простої та смачної сирно-бананової запіканки поділився в Instagram кулінар Олексій Крючков.

Що потрібно для запіканки

  • 2 яйця
  • 2 банани (бажано перестиглі)
  • 3 ст.л цукру
  • 3 ст.л манної крупи
  • 1/2 ч.л солі
  • 1 чайна розпушувача
  • сир 5-9% 350 грамів
  • 25 грамів вершкового масла

Покроковий рецепт приготування

Візьміть миску і покладіть туди два перезрілі банани, додайте туди яйця, сіль, цукор, сир, розпушувач, манку і розтоплене вершкове масло. Змішайте всі інгредієнти блендером до однорідного стану та залиште на 20 хвилин "відпочити".

Візьміть форму, застелите її пергаментом і викладіть суміш. Поставте в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Якщо у вас велика форма, просто збільште вдвічі кількість інгредієнтів. Смачного!

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