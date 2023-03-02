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Бананово-сырная запеканка, которая никого не оставит равнодушным: появился идеальный рецепт

Фото: Рецепт запеканки с бананами (flickr.com)
Автор: Styler

Запеканка - это прекрасное блюдо и лакомство, которое, к тому же, полезно для организма. Приготовить ее дома не составит вам труда, а если у вас еще оказались переспевшие бананы - будет чудесно.

Рецептом простой и вкусной творожно-банановой запеканки поделился в Instagram кулинар Алексей Крючков.

Что нужно для запеканки

  • 2 яйца
  • 2 банана (желательно перезрелые)
  • 3 ст.л сахара
  • 3 ст.л манной крупы
  • 1/2 ч.л соли
  • 1 чайная разрыхлителя
  • творог 5-9% 350 гр.
  • 25 гр. сливочного масла

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите миску и положите туда два перезревших банана, добавьте туда яйца, соль, сахар, творог, разрыхлитель, манку и растопленное сливочное масло. Смешайте все ингредиенты блендером до однородного состояния и оставьте на 20 минут "отдохнуть".

Возьмите форму, застелите ее пергаментом и выложите смесь. Поставьте в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. Если у вас большая форма, просто увеличьте в два раза количество ингредиентов. Приятного аппетита!

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