Бананово-сырная запеканка, которая никого не оставит равнодушным: появился идеальный рецепт

Запеканка - это прекрасное блюдо и лакомство, которое, к тому же, полезно для организма. Приготовить ее дома не составит вам труда, а если у вас еще оказались переспевшие бананы - будет чудесно.

Что нужно для запеканки

2 яйца

2 банана (желательно перезрелые)

3 ст.л сахара

3 ст.л манной крупы

1/2 ч.л соли

1 чайная разрыхлителя

творог 5-9% 350 гр.

25 гр. сливочного масла

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите миску и положите туда два перезревших банана, добавьте туда яйца, соль, сахар, творог, разрыхлитель, манку и растопленное сливочное масло. Смешайте все ингредиенты блендером до однородного состояния и оставьте на 20 минут "отдохнуть".

Возьмите форму, застелите ее пергаментом и выложите смесь. Поставьте в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. Если у вас большая форма, просто увеличьте в два раза количество ингредиентов. Приятного аппетита!