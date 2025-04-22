Бальзам для губ без цього інгредієнта - марна трата грошей: перевірте свій

Чим корисні бальзами з SPF

Дерматолог Аамна Адель розповіла, що варто купувати бальзам для губ із SPF, оскільки сонце може пошкодити губи та зробити їх "зморщеними". І це особливо важливо, якщо ви коли-небудь збільшували губи філерами.

"Якщо ви наносите свій бальзам для губ протягом дня без SPF, що ви робите? Ви фактично витрачаєте гроші. Так ви не захищаєте свої губи від сонця, тому розщеплює колаген у ваших губах, і з часом це може призвести до того, що ваші губи стануть меншими та зморщеними", - зазначила медик.

Нанесення SPF на губи є життєво важливим, оскільки шкіра там тонша, ніж на інших частинах тіла. Тому, якщо ви наносите сонцезахисний крем на руки перед виходом на вулицю, то потрібно подумати і про свої губи.

Ваші губи також містять колаген, завдяки якому вони виглядають пухкими та здоровими. Однак вплив сонця може знищити колаген, що з часом стоншить губи.

Для щоденного використання достатньо SPF 15. Але, якщо ви на пляжі або в горах - краще SPF 30 і вище.

Обирайте також бальзами, що містять:

масло ши, кокосу, жожоба

бджолиний віск

втамін E, алое вера

Як доглядати за губами

Щоб губи бути доглянутими, варто дотримуватись кількох рекомендацій: