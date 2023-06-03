Ці кольори помади додають вам віку та "підсвчують" зморшки

Помада прекрасно доповнює жіночий макіяж і часто може бути вирішальним елементом. Однак варто вміти добирати правильні кольори та відтінки, щоб не зробити недоліки більш вираженими.

Про те, який колір помади може "підсвітити" зморшки та додати кілька зайвих років, розповіли експерти Express.co.uk .

Який колір і відтінок варто використовувати з обережністю

Візажист зазначає, що з віком кутики губ схильні опускатися, і це є цілком нормальним процесом. Однак особливо яскраво виражені зморшки навколо губ у курців.

Таким жінкам варто оновити свою косметичку. Проте, за словами експерта, варто звертати увагу на світлі відтінки помад. Адже вони будуть нівелювати вікові недоліки шкіри.

А от стосовно кольорів, які візуально додають віку, то такими є яскрава, темна чи червона помада.

Звісно, вони є досить класичними та здатними привернути увагу, проте також показати на обличчі те, що ви, можливо, хотіли б приховати.

Як вибрати помаду для губ

Для цього потрібно визначити свій кольоротип. Їх виділяють чотири: осінь, зима, весна та літо відповідно до пір року. Весна та осінь - це теплі відтінки, зима та літо - холодні.

Весна: шкіра має теплий відтінок. Може бути медовий, трохи фарфоровий, світло-персиковий. Волосся - русяве, каштанове, трохи руде, очі - блакитні, карі, зелені.

шкіра має теплий відтінок. Може бути медовий, трохи фарфоровий, світло-персиковий. Волосся - русяве, каштанове, трохи руде, очі - блакитні, карі, зелені. Осінь: волосся - русяве, трохи руде, темно-коричневе з золотистим відливом. Очі теплих відтінків блакитного, сірого, зеленого, коричневого. Шкіра зазвичай трохи смаглява, іноді світла і часто з веснянками.

волосся - русяве, трохи руде, темно-коричневе з золотистим відливом. Очі теплих відтінків блакитного, сірого, зеленого, коричневого. Шкіра зазвичай трохи смаглява, іноді світла і часто з веснянками. Зима: порцелянова шкіра без особливого рум'янцю. У неї часто темне волосся, очі - холодного блакитного, сірого, коричневого, карого, зеленого відтінку.

порцелянова шкіра без особливого рум'янцю. У неї часто темне волосся, очі - холодного блакитного, сірого, коричневого, карого, зеленого відтінку. Літо: холодний відтінок шкіри з блакитним або рожево-бузковим відливом, попелясто-коричневе або платиново-русяве волосся, очі - зелено-блакитні, блакитні, сірі, сіро-блакитні, темно-карі.

Визначити кольоротип ще допоможе колір вен на внутрішній стороні зап'ястя. Блакитний колір вказує на холодний кольоротип, зелений - на теплий. Якщо конкретного кольору розгледіти не вдалося - у вас нейтральний кольоротип, і вам підійдуть і холодні, і теплі відтінки.