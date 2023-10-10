Balenciaga випустили сумки та гаманець, які просто вражають (фото)

Французький будинок Balenciaga представив днями свою нову колекцію Summer 2024. Серед яскравих та незвичайних костюмів, виконаних в основному у чорних та червоних відтінках, увагу модників привернули чудові аксесуари.

Які незвичайні сумки та гаманці пропонують модельєри Balenciaga на 2024 рік, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на сайт французького модного будинку.

Сумки-пакети з яскравими принтами

Модельєри пропонують шанувальникам моди на 2024 рік шопери, які дуже схожі на звичайні продуктові сумки, які зараз продаються практично у всіх супермаркетах світу.

Ціна на новинку поки що не відома, оскільки колекція була тільки представлена, й в магазинах Balenciaga їх ще немає у продажу. Але можна з упевненістю сказати, що коштувати вони будуть недешево.

Шопери Balenciaga (фото: instagram.com/Balenciaga)

Декілька років тому Balenciaga представила в одній із колекцій знамениту господарську сумку в клітинку і пізніше з'ясувалося, що ціна сумки - близько 2 тисяч доларів. А у 2022 році - були випущені у продаж сміттєві пакети за ціною 1790 доларів за штуку.

Гаманець-паспорт із квитками

Друга незвичайна новинка у цій колекції - це гаманець з паспортом та квитками на літак. Насправді паспорт та квитки - несправжні, звичайно ж. А просто оригінальне оформлення звичайного гаманця. На обкладинці паспорта вказано - Balenciaga.

Гаманець-паспорт із квитками (фото: instagram.com/Balenciaga)

Такий гаманець можна носити в руках, у сумочці або надіти на шию - для цього є спеціальний шнурок.