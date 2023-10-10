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Balenciaga випустили сумки та гаманець, які просто вражають (фото)

Вівторок 10 жовтня 2023 21:32
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Balenciaga випустили сумки та гаманець, які просто вражають (фото) Balenciaga показав нову колекцію Summer 2024 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Французький будинок Balenciaga представив днями свою нову колекцію Summer 2024. Серед яскравих та незвичайних костюмів, виконаних в основному у чорних та червоних відтінках, увагу модників привернули чудові аксесуари.

Які незвичайні сумки та гаманці пропонують модельєри Balenciaga на 2024 рік, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на сайт французького модного будинку.

Сумки-пакети з яскравими принтами

Модельєри пропонують шанувальникам моди на 2024 рік шопери, які дуже схожі на звичайні продуктові сумки, які зараз продаються практично у всіх супермаркетах світу.

Ціна на новинку поки що не відома, оскільки колекція була тільки представлена, й в магазинах Balenciaga їх ще немає у продажу. Але можна з упевненістю сказати, що коштувати вони будуть недешево.

Balenciaga випустили сумки та гаманець, які просто вражають (фото)Balenciaga випустили сумки та гаманець, які просто вражають (фото)Balenciaga випустили сумки та гаманець, які просто вражають (фото)Balenciaga випустили сумки та гаманець, які просто вражають (фото)Balenciaga випустили сумки та гаманець, які просто вражають (фото)Balenciaga випустили сумки та гаманець, які просто вражають (фото)

Шопери Balenciaga (фото: instagram.com/Balenciaga)

Декілька років тому Balenciaga представила в одній із колекцій знамениту господарську сумку в клітинку і пізніше з'ясувалося, що ціна сумки - близько 2 тисяч доларів. А у 2022 році - були випущені у продаж сміттєві пакети за ціною 1790 доларів за штуку.

Гаманець-паспорт із квитками

Друга незвичайна новинка у цій колекції - це гаманець з паспортом та квитками на літак. Насправді паспорт та квитки - несправжні, звичайно ж. А просто оригінальне оформлення звичайного гаманця. На обкладинці паспорта вказано - Balenciaga.

Balenciaga випустили сумки та гаманець, які просто вражають (фото)Balenciaga випустили сумки та гаманець, які просто вражають (фото)Balenciaga випустили сумки та гаманець, які просто вражають (фото)Balenciaga випустили сумки та гаманець, які просто вражають (фото)

Гаманець-паспорт із квитками (фото: instagram.com/Balenciaga)

Такий гаманець можна носити в руках, у сумочці або надіти на шию - для цього є спеціальний шнурок.

До речі, раніше ми писали про те, як виглядають супердорогі мішки для сміття від Balenciaga.

А ще розповідали, що Prada створить скафандри для нової місії NASA на Місяць.

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