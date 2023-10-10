Balenciaga выпустили сумки и кошелек, которые просто поражают (фото)

Французский дом Balenciaga представил на днях свою новую коллекцию Summer 2024. Среди ярких и необычных костюмов, выполненных в основном в черных и красных оттенках, внимание модников привлекли дивные аксессуары.

Какие необычные сумки и кошельки предлагают модельеры Balenciaga на 2024 год, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт французского модного дома.

Сумки-пакеты с яркими принтами

Модельеры предлагают почитателям моды на 2024 год шопперы, которые очень сильно похожи на обычные продуктовые сумки, которые сейчас продаются практически во всех супермаркетах мира.

Цена на новинку пока еще не известна, так как коллекция была только представлена, и в магазинах Balenciaga их еще нет в продаже. Но можно с уверенностью сказать, что стоит они будут недешево.

Шопперы Balenciaga (фото: instagram.com/Balenciaga)

Несколько лет назад Balenciaga представила в одной из коллекций знаменитую хозяйственную сумку в клеточку и позже выяснилось, что цена сумки - около 2 тысяч долларов. А в 2022 году - были выпущены в продажу мусорные пакеты по цене 1790 долларов за штуку.

Кошелек-паспорт с билетами

Вторая необычная новинка в этой коллекции - это кошелек с паспортом и билетами на самолет. На самом деле паспорт и билеты - ненастоящие, конечно же. А просто оригинальное оформление обычного кошелька. На обложке паспорта указано - Balenciaga.

Кошелек-паспорт с билетами (фото: instagram.com/Balenciaga)

Такой кошелек можно носить в руках, в сумочке или надеть на шею - для этого есть специальный шнурок.