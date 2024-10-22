Балаяж чи мелірування: яка техніка фарбування краще підійде саме вам

Фарбування в техніці балаяж

Із французької ця назва перекладається як "підмітати". Досить виправданий термін, адже майстер під час використання цієї техніки фарбування хаотично від руки наносить колір на різні пасма волосся. Це допомагає створити красивий природний ефект поступового освітлення.

Балаяж створюється фарбою без використання фольги. Суміш більш світлого кольору зазвичай наноситься на пасма приблизно від середини. Візуально таке фарбування додає більшої густоти та об’єму волоссю.

Фарбування в техніці балаяж (фото: p-de-p.com)

Головною перевагою цієї техніки фарбування є невибагливий догляд. Волосся після процедури природно відростає. Балаяж добре поєднується з натуральним кольором, тому майже непомітно відрослих ділянок.

А також жінки цінують цю техніку фарбування за універсальність, оскільки балаяж зазвичай підходить власницям будь-якого типу, довжини та кольору волосся.

Фарбування в техніці мелірування

Цей спосіб фарбування передбачає освітлення певних пасом волосся за допомогою освітлювача. Його застосовують для будь-якого кольору волосся, щоб зробити контраст між природним відтінком та освітленим. Для проведення цього фарбування майстри використовують фольгу, щоб обмотати пасма, які треба освітлити.

Фарбування в техніці мелірування (фото: p-de-p.com)

Мелірування створює як мінімальні, так і більш насичені відблиски на волоссі. Такий тип фарбування надає вашому волоссю яскравішого вигляду, створює візуальний об’єм та густоту.

Швидкість та легкість виконання цього фарбування є основною перевагою. Вам не доведеться надто довго сидіти в кріслі, щоб отримати бажаний результат. До того ж мелірування часто коштує дешевше, ніж, наприклад, балаяж.

Проте ця техніка потребує більшого догляду, оскільки доведеться часто підфарбовувати відрослі ділянки волосся. Така потреба виникає через різкий контраст між натуральним кольором та освітленим.

Мелірування на світлому волоссі (фото: p-de-p.com)

Кому обрати балаяж, а кому мелірування?

Попри те, що обидві техніки фарбування здаються універсальними у застосуванні, все ж є певні нюанси. Тому, щоб колір ліг ідеально на ваше волосся, варто визначитися, що вам підходить більше балаяж чи мелірування.

Балаяж найкраще пасує власницям темного волосся. Він забезпечує природний перехід кольорів від темного до світлішого. Фарбування в цій техніці додає яскравості волоссю без істотних змін.

Перукарі також запевняють, що балаяж краще виглядає на волоссі середньої та великої довжини, адже техніка розкривається на повну. Охочі отримати м’який ефект природного сяйва можуть сміливо обирати цей тип фарбування.

Балаяж більше пасуватиме власницям темного довгого волосся (фото: instagram.com/oksi__hair)

Мелірування традиційно обирають власниці світлого волосся, оскільки воно краще піддається цій техніці фарбування. Такий спосіб також підходить жінкам, які бажають приховати сивину за освітленими пасмами.

І хоч мелірування вважається універсальною технікою, проте воно краще розкривається на не надто довгому волоссі. Цьому способу фарбування також надають перевагу жінки, яким до вподоби структурований однорідний колір.

Техніка для фарбування світлого волосся (фото: instagram.com/oksi__hair)

Мелірування більше пасує власницям світлого волосся (фото: kika-style.com.ua)