Як зробити чубчик без стрижки. Простий лайфхак, який зможе повторити кожна (відео)

Восени багато хто замислюється про зміну іміджу. І найчастіше з'являється бажання оновити зачіску. І якщо ви хочете обстригти чубчик, то не поспішайте брати ножиці. Трендовий лайфхак, який підкорив мережу, допоможе вам приміряти нову зачіску без походу до перукаря.

Як зробити чубчик без стрижки

Так, якщо ви носите каре або довге волосся, приміряти чубчик дуже легко. Для цього це вам знадобиться лише декілька хвилин. Візьміть гребінець, дві "невидимки" і починайте.

Просто розділіть волосся, зробивши рівний проділ посередині. Далі відокремте два передні пасма, саме з них ми формуватимемо чубчик.

Трохи (як показано на відео нижче) скрутіть перше пасмо, потім заведіть її за вухо і сховайте під іншим волоссям, закріпивши його шпилькою. Обережно розпушіть пасмо, ніби ви хочете зробити його більш повітряним. Ви отримаєте імітацію чубчика, частина чола закриють волосся, але стригти їх не доведеться.

Повторіть те саме з другим пасмом, завівши її за інше вухо. Далі можна поправити свою "гривку". Ви можете регулювати обсяг пасма. Не бійтеся експериментувати, адже навіть якщо вас не влаштує результат, чубчик завжди можна переробити.

Цей лайфхак вже став трендовим. Відео блогерки зібрало понад 300 тисяч переглядів. А в коментарях користувачі відзначають, що така зачіска дійсно створює імітацію чубчика, завдяки чому кожна може приміряти "гривку" без походу до перукаря.