Балаяж или мелирование: какая техника покраски лучше подойдет именно вам

Покраска в технике балаяж

С французского это название переводится как "подметать". Достаточно оправданный термин, ведь мастер при использовании этой техники окрашивания хаотично от руки наносит цвет на разные пряди волос. Это помогает создать красивый естественный эффект постепенного осветления.

Балаяж создается краской без использования фольги. Смесь более светлого цвета обычно наносится на пряди примерно от середины. Визуально такая покраска придает большую густоту и объем волосам.

Покраска в технике балаяж (фото: p-de-p.com)

Главным преимуществом этой техники окрашивания является неприхотливый уход. Волосы после процедуры естественно отрастают. Балаяж хорошо сочетается с натуральным цветом, поэтому почти незаметно отросших участков.

А также женщины ценят эту технику покраски за универсальность, поскольку балаяж обычно подходит обладательницам любого типа, длины и цвета волос.

Покраска в технике мелирования

Этот способ окрашивания предполагает осветление определенных прядей волос с помощью осветлителя. Его применяют для любого цвета волос, чтобы сделать контраст между естественным оттенком и осветленным. Для проведения этой покраски мастера используют фольгу, чтобы обмотать пряди, которые нужно осветлить.

Покраска в технике мелирования (фото: p-de-p.com)

Мелирование создает как минимальные, так и более насыщенные блики на волосах. Такой тип окраски придает вашим волосам более яркий вид, создает визуальный объем и густоту.

Скорость и легкость выполнения этой покраски является основным преимуществом. Вам не придется слишком долго сидеть в кресле, чтобы получить желаемый результат. К тому же мелирование часто стоит дешевле, чем, к примеру, балаяж.

Однако эта техника требует большего ухода, поскольку придется часто подкрашивать отросшие участки волос. Такая потребность возникает из-за резкого контраста между натуральным цветом и осветленным.

Мелирование на светлых волосах (фото: p-de-p.com)

Кому выбрать балаяж, а кому мелирование?

Несмотря на то, что обе техники окрашивания кажутся универсальными в применении, все же есть определенные нюансы. Поэтому, чтобы цвет лег идеально на ваши волосы, стоит определиться, что вам подходит больше балаяж или мелирование.

Балаяж лучше всего подходит обладательницам темных волос. Он обеспечивает естественный переход цветов от темного к более светлому. Покраска в этой технике придает яркости волосам без существенных изменений.

Парикмахеры также уверяют, что балаяж лучше смотрится на волосах средней и большой длины, ведь техника раскрывается по полной. Желающие получить мягкий эффект природного сияния могут смело выбирать этот тип окрашивания.

Балаяж будет больше подходить обладательницам темных длинных волос (фото: instagram.com/oksi__hair)

Мелирование традиционно выбирают обладательницы светлых волос, поскольку они лучше подвергаются этой технике окраски. Такой способ также подходит женщинам, желающим скрыть седину за освещенными прядями.

И хоть мелирование считается универсальной техникой, однако оно лучше раскрывается на не слишком длинных волосах. Этот способ окрашивания также предпочитают женщины, которым нравится структурированный однородный цвет.

Техника для окрашивания светлых волос (фото: instagram.com/oksi__hair)

Мелирование больше подходит обладательницам светлых волос (фото: kika-style.com.ua)