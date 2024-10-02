Просто додайте цей копієчний засіб до шампуню, щоб ваше волосся відросло

Лікар поділилася простим прийомом для росту волосся, який передбачає додавання недорогого продукту у ваш шампунь.

Що саме треба зробити для розкішної шевелюри, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Джанін Боурінг.

Як просто відростити волосся. Метод від лікаря

Якщо вам важко відростити волосся, лікар показала просту зміну вашої процедури миття волосся, яка може змінити все.

Випадання волосся та відсутність росту можуть дуже засмучувати, особливо з огляду на величезну кількість продуктів на ринку, які стверджують, що вони допомагають, але з чого почати?

Лікар Джанін Боурінг припускає, що додавання чайної ложки кави в шампунь може значно прискорити ріст волосся.

Найпоширенішим типом випадіння волосся як у чоловіків, так і у жінок є андрогенна алопеція, також відома як AGA.

"У чоловіків це називається облисіння за чоловічим типом, а у жінок - випадання волосся за жіночим типом", - уточнила вона.

Вона зазначила, що це зазвичай у чоловіків випадіння починається з області скронь і з часом ця лінія волосся відступає, утворюючи характерну форму букви М.

А у жінок випадання волосся зазвичай відбувається на маківці, де пасма поступово стають все більш і більш рідкісними.

"Отже, було доведено, що кофеїн допомагає з ростом волосся. Додайте лише чайну ложку меленої кави в шампунь, коли ви миєте волосся, а потім промийте його", - заявила лікарка.

Для довідки

Опубліковані німецькими вченими результати свідчать про високу активність кофеїну як стимулятора росту волосся.

Вплив кофеїну на ріст волосся проявляється незалежно від схильності до випадання або облисіння.

У разі, якщо у пацієнта йде процес втрати волосся, ефект від кофеїну може не просто призупинити його, а перекрити, тобто викликати зміцнення раніше вмираючих волосяних фолікулів.

Примітно, що кофеїн впливає на волосся тільки при зовнішньому нанесенні і не проявляє жодної активності при прийомі всередину. Можливо тому людство не прийшло до цього відкриття раніше.