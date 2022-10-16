Балаклейские оладьи, которыми встречали ВСУ: Клопотенко поделился уникальным рецептом

Видео, в котором жительница Балаклеи в Харьковской области встречает ВСУ с оладьями, разлетелось по всем социальным сетям и СМИ. Люди, которые несколько месяцев находились в оккупации, готовы были поделиться с украинскими военными последним.

Знаменитый кулинар Евгений Клопотенко отыскал пани Наталю из Балаклеи и узнал рецепт тех самых оладьев, а потом поделился им на своей странице в Instagram.

"Балаклейские оладьи. Вы уже слышали их историю. Когда украинские военные освободили Балаклею, люди выходили их встречать с объятиями и угощать едой. Мы все видели это видео. Наталья, которая предложила военным оладьи, растрогала тогда всю Украину. Люди, которые были в оккупации, собирались и должны готовить себе еду на костре, готовые поделиться последним. Потому что украинцы. И это отлично", - написал кулинар.

Ингредиенты:

Кефир 500 мл

Сода - 1-1,5 ч. ложки

Мука - 320 г

Растительное масло - 1 ст. ложка

Сахар - 2 ст. ложки

Соль - щепотка

Способ приготовления:

Кефир подогреваете и добавляете соду с сахаром. Ждете пузырьки. Потом добавляете растительное масло и насыпаете муку.

Замешиваете тесто, по консистенции как густая сметана. Даете 15 минут постоять и жарите оладки на растительном масле. А потом угощаете украинских защитников, друзей и соседей.