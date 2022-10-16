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Балаклейские оладьи, которыми встречали ВСУ: Клопотенко поделился уникальным рецептом

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Воскресенье 16 октября 2022 19:12
Балаклейские оладьи, которыми встречали ВСУ: Клопотенко поделился уникальным рецептом Фото: Рецепт оладьев из Балаклеи, которыми встречали ВСУ (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Видео, в котором жительница Балаклеи в Харьковской области встречает ВСУ с оладьями, разлетелось по всем социальным сетям и СМИ. Люди, которые несколько месяцев находились в оккупации, готовы были поделиться с украинскими военными последним.

Знаменитый кулинар Евгений Клопотенко отыскал пани Наталю из Балаклеи и узнал рецепт тех самых оладьев, а потом поделился им на своей странице в Instagram.

"Балаклейские оладьи. Вы уже слышали их историю. Когда украинские военные освободили Балаклею, люди выходили их встречать с объятиями и угощать едой. Мы все видели это видео. Наталья, которая предложила военным оладьи, растрогала тогда всю Украину. Люди, которые были в оккупации, собирались и должны готовить себе еду на костре, готовые поделиться последним. Потому что украинцы. И это отлично", - написал кулинар.

Ингредиенты:

  • Кефир 500 мл
  • Сода - 1-1,5 ч. ложки
  • Мука - 320 г
  • Растительное масло - 1 ст. ложка
  • Сахар - 2 ст. ложки
  • Соль - щепотка

Способ приготовления:

Кефир подогреваете и добавляете соду с сахаром. Ждете пузырьки. Потом добавляете растительное масло и насыпаете муку.

Замешиваете тесто, по консистенции как густая сметана. Даете 15 минут постоять и жарите оладки на растительном масле. А потом угощаете украинских защитников, друзей и соседей.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как встречали жители Балаклеи украинских защитников.

А также писали о том, что Клопотенко дал рецепт печенья, которое упоминалось в "Энеиде".

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