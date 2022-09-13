В Балаклею возвращается украинский сервис: что уже работает в городе

Новая почта

Почтовый сервис Новая почта объявил о возобновлении работы в Балаклее. Компания начинает активно возобновлять работу в деоккупированных городах Харьковской области.

В частности, со вчерашнего дня, 12 сентября, заработало мобильное отделение Новой почты на прием и получение посылок до 10 кг. Оно находится на улице Октябрьская, 18 и будет работать ежедневно с 11 до 16 часов.

"Оплатить услуги по доставке на месте можно исключительно через мобильное приложение Новой почты или отправить посылку за счет получателя. Мобильное отделение пока не принимает наличные", - объяснили в компании.

Поэтому теперь жители Балаклеи смогут получать посылки от близких и родных и гуманитарную помощь. Также они смогут заказывать самое необходимое - еду, лекарства или вещи первой необходимости.

Укрпочта

13 сентября в Балаклею вернулась и государственная Укрпочта.

Компания активно возобновляет работу в деоккупированных населенных пунктах и начинает развозить пенсии и социальные выплаты. Также запускают доставку самых необходимых товаров.

К тому же опубликовали видео, как машины Укрпочты едут в Балаклею.

Киевстар

Инженеры Киевстара также возобновили работу центральной базовой станции в освобожденной Балаклее.

"Балаклея опять на связи! Куда ВСУ, туда и мы", - сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Ирина Леличенко в Facebook.

Укрзализныця

В компании отмечают, что все еще частично остается обесточенной Харьковская область, однако рейсы между Харьковом и Киевом следуют согласно расписанию, отправление поездов Интерсити+ также состоится по графику.

Структурные подразделения

На деоккупированных территориях Харьковской области начинают работу структурные подразделения МВД: национальная полиция, пиротехники ГСЧС и другие.

Всего в Харьковской области повреждено 10 890 объектов.

Гуманитарная помощь

Глава Харьковской ОВА Олег Синєгубов сообщил, что накануне гуманитарную помощь привезли в Балаклейскую общину. Всего отправили более 70 тонн продуктов, напитков и средств гигиены.

"Везем овощные, мясные и рыбные консервы, а также макароны, масло, сахар, сгущенное молоко, воду, чай, кофе, печенье, шоколад и прочее. Мы знаем, что там сегодня нет света, электроэнергии, поэтому везем те продукты питания, которые можно долго хранить и быстро готовить. Продуктов питания у нас достаточно", - рассказал он.

Также сейчас изучаются потребности освобожденных населенных пунктов в лекарствах, стройматериалах, генераторах, чтобы в ближайшее время отправить и такую помощь людям.

Гуманитарную помощь направили в Балаклею (t.me/kharkivoda)