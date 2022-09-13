В Балаклію повертається український сервіс: що вже працює у місті

Нова пошта

Поштовий сервіс Нова пошта оголосив про відновлення роботи в Балаклії. Компанія починає активно відновлювати роботу в деокупованих містах Харківської області.

Зокрема, відучора, 12 вересня, запрацювало мобільне відділення Нової пошти на прийом та отримання посилок до 10 кг. Воно знаходиться на вулиці Жовтнева, 18 та працюватиме щодня з 11 до 16 години.

"Сплатити послуги з доставки на місці можна виключно через мобільний додаток Нової пошти або відправити посилку за рахунок отримувача. Мобільне відділення наразі не приймає готівку", - пояснили в компанії.

Тому тепер мешканці Балаклії зможуть отримувати посилки від близьких і рідних та гуманітарну допомогу. Також вони зможуть замовляти найнеобхідніше - їжу, ліки або речі першої необхідності.

Укрпошта

13 вересня до Балаклії повернулася і державна Укрпошта.

Компанія активно відновлює роботу у деокупованих населених пунктах і починає розвозити пенсії та соціальні виплати. Також запускають доставку найнеобхідніших товарів.

До того ж опублікували відео, як машини Укрпошти їдуть у Балаклію.

Київстар

Інженери Київстару також відновили роботу центральної базової станції у звільненій Балаклії.

"Балаклія знову на зв'язку! Куди ЗСУ, туди і ми", - повідомила провідний спеціаліст зі зв'язків із громадськістю Ірина Леліченко у Facebook.

Укрзалізниця

У компанії зазначають, що все ще частково знеструмленою лишається Харківська область, проте рейси між Харковом та Києвом прямують згідно з розкладом, відправлення поїздів Інтерсіті+ також відбудеться за графіком.

Структурні підрозділи

На деокупованих територіях Харківської області починають роботу структурні підрозділи МВС: національна поліція, піротехніки ДСНС та інші.

Загалом у Харківській області пошкоджено 10 890 об'єктів.

Гуманітарна допомога

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що напередодні гуманітарну допомогу привезли до Балаклійської громади. Загалом відправили понад 70 тонн продуктів, напоїв та засобів гігієни.

"Веземо овочеві, м'ясні та рибні консерви, а також макарони, олію, цукор, згущене молоко, воду, чай, каву, печиво, шоколад та інше. Ми знаємо, що там сьогодні немає світла, електроенергії, тому веземо ті продукти харчування, які можна довго зберігати і швидко готувати. Продуктів харчування у нас достатньо", - розповів він.

Також наразі вивчаються потреби звільнених населених пунктів у ліках, будматеріалах, генераторах, щоб найближчим часом відправити і таку допомогу людям.

Гуманітарну допомогу направили у Балаклію (t.me/kharkivoda)