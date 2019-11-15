В Балаклее прозвучали смертельные взрывы: появились видео с места ЧП

На военной базе в Балаклее Харьковской области в пятницу, 15 ноября, произошла серия взрывов. В результате ЧП погибло двое саперов, еще четверо военнослужащих получили тяжелые ранения.

Очевидцы публикуют в сети видео пожара, который распространился на территорию от 50 до 100 метров. Район вблизи от военной базы окутан дымом.

Взрывы в Балаклее (видео: YouTube/Мой доктор)

Жители Балаклеи рассказывают, что слышали серию взрывов, после чего со стороны военной базы появился столб едкого дыма.

Сообщается, что утилизация старых боеприпасов была плановой, которая проводилась в специально оборудованном для этого котловане.

Взрывы в Балаклее (видео: YouTube/Ху*вый Харьков)

Раненым оказана медицинская помощь. Трое из них в тяжелом состоянии, состояние одного военного оценивают, как "средней тяжести".

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что местным жителям и инфраструктуре опасность не угрожает.

К слову, впервые о взрывах в Балаклее узнали в марте 2017 года. Тогда из-за масштабного пожара было эвакуировано местное население в радиусе семи километров от военной базы.