Потерял три пальца: под Херсоном бывший учитель химии неудачно поэкспериментировал

Под Херсоном бывший учитель химии устроил взрыв (Коллаж РБК-Украина)

Учитель Химии под Херсоном решил проверить новое взрывное устройство

В Херсонской области бывший учитель химии решил проверить свое изобретение и устроил феерический взрыв. Как сообщает местное издание "Новый день", инцидент произошел в селе Веселое.

65-летний пенсионер, бывший учитель химии, получил серьезные травмы в результате взрыва самодельной взрывчатки. Его госпитализировали в местную больницу.

Выяснилось, что пенсионер прочитал в интернете инструкцию по изготовлению взрывчатки из химического удобрения из доступных средств в домашней аптечке. Мужчина смешал все по пропорциям, встряхнул колбу и смесь неожиданно взорвалась. Как сообщили в полиции, пенсионеру крупно повезло, так как большинство осколков ушла в деревянный пол, а не отбилась рикошетом об стены и на вонзилась в бывшего химика.

Пострадавший утверждает, что не собирался никого подрывать или использовать эту смесь для продажи. Он просто решил проверить, насколько информация о таких вещах в интернете правдива.

"Мне просто было интересно", - пояснил свои действия пенсионер.

Полиция квалифицировала данный инцидент как несчастный случай и пока решила бывшего химика к ответственности не привлекать.

На данный момент пенсионер находится в больнице, так как взрывом ему отрубило три пальца на руке, и он получил травмы руки и предплечья.