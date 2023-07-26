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Баклажани для лінивих. Таку смачну закуску з'їдять на "раз-два"

Фото: Як приготувати баклажани (Telegram/Домашня Консервація)
Автор: Styler

Закуски з баклажанів - люблять багато хто, але не всі хочуть "заморочуватися" з їхньою консервацією. Пропонуємо вам швидкий рецепт цих овочів, з яким впорається навіть лінивий.

Як приготувати баклажани розповіли у Telegram-каналі "Домашня консервація. Кулінарія".

Що вам знадобиться:

  • 10 шт. баклажанів
  • 10 шт. моркви
  • 10 шт. червоного болгарського перцю
  • 10 великих помідорів
  • 4 цибулини, одна головка часнику
  • 1.5 склянки 6% столового оцту
  • олія 150-200 грам
  • 5 ч.л солі
  • 5 ч.л цукру
  • 1-2 шт. пекучого перцю

Покроковий рецепт приготування

Баклажани наріжте кружальцями, не очищаючи. Покладіть у каструлю, болгарський перець наріжте великими кільцями.﻿﻿﻿Помідори наріжте крупно.﻿﻿﻿ Цибулю та моркву подрібніть кільцями, також покладіть у каструлю.

﻿﻿﻿Рублений часник і різаний тонкими кільцями червоний перець покладіть зверху.
Вилийте в каструлю олію, трохи столового оцту, посоліть і додайте цукор. Після того, як усі овочі півгодини прокип'ятилися, покладіть в стерилізовані банки і закатайте.

Раніше ми ділилися рецептом скумбрії, яку з'їдають миттєво.

Також дізнайтеся, як приготувати смачні кабачки в духовці.

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