Баклажани для лінивих. Таку смачну закуску з'їдять на "раз-два"

Закуски з баклажанів - люблять багато хто, але не всі хочуть "заморочуватися" з їхньою консервацією. Пропонуємо вам швидкий рецепт цих овочів, з яким впорається навіть лінивий.
Як приготувати баклажани розповіли у Telegram-каналі "Домашня консервація. Кулінарія".
Баклажани наріжте кружальцями, не очищаючи. Покладіть у каструлю, болгарський перець наріжте великими кільцями.Помідори наріжте крупно. Цибулю та моркву подрібніть кільцями, також покладіть у каструлю.
Рублений часник і різаний тонкими кільцями червоний перець покладіть зверху.
Вилийте в каструлю олію, трохи столового оцту, посоліть і додайте цукор. Після того, як усі овочі півгодини прокип'ятилися, покладіть в стерилізовані банки і закатайте.
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