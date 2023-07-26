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Баклажаны для ленивых. Такую вкуснейшую закуску съедят на "раз-два"

Фото: Как приготовить баклажаны (Telegram/Домашня Консервація)
Автор: Styler

Закуски из баклажанов - любят многие, но не все хотят "заморачиваться" с их консервацией. Предлагаем вам быстрый рецепт этих овощей, с которым справиться даже ленивый.

Как приготовить баклажаны рассказали в Telegram-канале "Домашняя консервация.Кулинария".

Что вам понадобится:

  • 10 шт. баклажан
  • 10 шт. моркови
  • 10 шт. красного болгарского перца
  • 10 крупных помидор
  • 4 луковицы, чеснок одну головку
  • 1.5 стакана 6% столового уксуса
  • масло 150-200 грамм
  • 5 ч.л соли
  • 5 ч.л сахара
  • 1-2 шт. жгучего перца

Пошаговый рецепт приготовления

Баклажаны нарежьте кружками, не очищая. Положите в кастрюлю, болгарский перец нарежьте большими колечками. ﻿﻿﻿Помидоры нарежьте крупно. ﻿﻿﻿Лук и морковь измельчите кольцами, также положите в кастрюлю.

﻿﻿﻿Рубленый чеснок и резанный тонкими кольцами красный перец положите сверху.
Вылейте в кастрюлю растительное масло, немного столового уксуса, посолите и добавьте сахар. После того, как все овощи полчаса прокипятились, положите их в стерилизованные банки и закатайте.

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