Баклажаны для ленивых. Такую вкуснейшую закуску съедят на "раз-два"

Закуски из баклажанов - любят многие, но не все хотят "заморачиваться" с их консервацией. Предлагаем вам быстрый рецепт этих овощей, с которым справиться даже ленивый.
Как приготовить баклажаны рассказали в Telegram-канале "Домашняя консервация.Кулинария".
Баклажаны нарежьте кружками, не очищая. Положите в кастрюлю, болгарский перец нарежьте большими колечками. Помидоры нарежьте крупно. Лук и морковь измельчите кольцами, также положите в кастрюлю.
Рубленый чеснок и резанный тонкими кольцами красный перец положите сверху.
Вылейте в кастрюлю растительное масло, немного столового уксуса, посолите и добавьте сахар. После того, как все овощи полчаса прокипятились, положите их в стерилизованные банки и закатайте.
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