Баклажани для лінивих. Таку смачну закуску з'їдять на "раз-два"

Закуски з баклажанів - люблять багато хто, але не всі хочуть "заморочуватися" з їхньою консервацією. Пропонуємо вам швидкий рецепт цих овочів, з яким впорається навіть лінивий.

Що вам знадобиться:

10 шт. баклажанів

10 шт. моркви

10 шт. червоного болгарського перцю

10 великих помідорів

4 цибулини, одна головка часнику

1.5 склянки 6% столового оцту

олія 150-200 грам

5 ч.л солі

5 ч.л цукру

1-2 шт. пекучого перцю

Покроковий рецепт приготування

Баклажани наріжте кружальцями, не очищаючи. Покладіть у каструлю, болгарський перець наріжте великими кільцями.﻿﻿﻿Помідори наріжте крупно.﻿﻿﻿ Цибулю та моркву подрібніть кільцями, також покладіть у каструлю.

﻿﻿﻿Рублений часник і різаний тонкими кільцями червоний перець покладіть зверху.

Вилийте в каструлю олію, трохи столового оцту, посоліть і додайте цукор. Після того, як усі овочі півгодини прокип'ятилися, покладіть в стерилізовані банки і закатайте.