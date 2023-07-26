Баклажаны для ленивых. Такую вкуснейшую закуску съедят на "раз-два"

Закуски из баклажанов - любят многие, но не все хотят "заморачиваться" с их консервацией. Предлагаем вам быстрый рецепт этих овощей, с которым справиться даже ленивый.

Что вам понадобится:

10 шт. баклажан

10 шт. моркови

10 шт. красного болгарского перца

10 крупных помидор

4 луковицы, чеснок одну головку

1.5 стакана 6% столового уксуса

масло 150-200 грамм

5 ч.л соли

5 ч.л сахара

1-2 шт. жгучего перца

Пошаговый рецепт приготовления

Баклажаны нарежьте кружками, не очищая. Положите в кастрюлю, болгарский перец нарежьте большими колечками. ﻿﻿﻿Помидоры нарежьте крупно. ﻿﻿﻿Лук и морковь измельчите кольцами, также положите в кастрюлю.

﻿﻿﻿Рубленый чеснок и резанный тонкими кольцами красный перец положите сверху.

Вылейте в кастрюлю растительное масло, немного столового уксуса, посолите и добавьте сахар. После того, как все овощи полчаса прокипятились, положите их в стерилизованные банки и закатайте.