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Баклажаны, как грибы: так вкусно, что вы захотите готовить это блюдо каждый день!

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Воскресенье 06 августа 2023 16:51
Баклажаны, как грибы: так вкусно, что вы захотите готовить это блюдо каждый день! Как приготовить баклажаны со вкусом грибов (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сезон баклажанов уже начался, а значит пора вспоминать рецепты с этим овощем. Он универсален, так как отлично помогает заменить мясо или грибы. А еще и невероятно полезен, так как в нем содержится калий, витамины РР, группы В, С, каротин, магний и медь.

Как приготовить баклажаны со вкусом грибов - читайте в материале ниже.

Что вам понадобится:

  • Баклажаны - 1 кг
  • Лук - 500 г
  • Сливки или сметана 10% - 200 мл
  • Соль - 1 ст. ложка
  • Гвоздика - 2 соцветия
  • Лавровый лист
  • Перец - щепотка
  • Растительное масло - для жарки

Как приготовить баклажаны

Баклажаны нужно помыть, очистить от кожуры, нарезать кубиками. Готовые овощи сложить в миску, добавить соль, перемешать и оставить на 20 минут. Потом залить баклажаны кипятком и дать настояться еще 7-10 минут, чтобы ушла вся горечь.

Пока баклажаны проходят обработку, режем мелко лук и пассируем его в небольшом количестве растительного масла на сковороде. Потом добавляем к луку обработанные баклажаны.

Перемешиваем. Добавляем 200 мл сливок или сметаны, еще можно использовать нежирный майонез. Потом - лавровый лист, щепотку перца, гвоздику и еще раз хорошо перемешиваем.

Накрываем крышкой и тушим еще 20 минут. Периодически помешивайте блюдо. Если любите более острые овощи - добавьте еще немного соли, перца и специй по вкусу.

Такую закуску из баклажанов можно подавать к гарниру в горячем виде, а также наслаждаться вкусом в холодном виде, используя как отдельное блюдо.

А вот еще один рецепт приготовления баклажанов со вкусом грибов:

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