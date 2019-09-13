Отметили по-богатому: Баканов и Аваков засветились на дне рождения Суркиса

Украинские политики появились на юбилее у Суркиса (Коллаж РБК-Украина)

Новые лица украинской политики были замечены на масштабном мероприятии

Григорий Суркис, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" с размахом отпраздновал свой день рождения 4 сентября. Кто из украинских политиков побывал на празднике и что происходило на шикарном мероприятии, рассказали в программе "Схемы: коррупция в деталях".

Сообщается, что празднование 70-летия Григория Суркиса, народного депутата, бизнесмена и владельца клуба "Динамо" состоялось в гостинице "Интерконтиненталь". Среди гостей журналисты заметили сразу трех бывших президентов Украины – Леонида Кравчука, Леонида Кучму и Виктора Ющенко.

Также на юбилее присутствовали Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов, Виктор Пинчук вместе с супругой Еленой. На выезде из подземного паркинга был замечен автомобиль, который принадлежит супруге Дмитрия Фирташа – Ладе.

Неожиданным стало появление на празднике старшего сына экс-генерального прокурора Украины Юрия Луценко – Александра. А также бывшего главы СБУ Василия Грицака, который покинул мероприятие одним из последних поздно ночью.

Не обошлось и без коллег Суркиса по партии, а также бывших "регионалов" – Юрия Бойко и Нестора Шуфрича. По некоторым данным в зале присутствовал и Юрий Левочкин, экс-глава Администрации президента Виктора Януковича. Его автомобиль был замечен на парковке.

Также праздник посетили и другие одиозные политики – Наталья Королевская, Александр Пузанов и Юрий Павленко.

Однако не только представители "бывшей" власти посетили мероприятие. Среди гостей были замечены и новые лица – нынешний глава СБУ Иван Баканов, который на входе в гостиницу встречал первого помощника президента Зеленского Сергея Шефира и даже помог ему донести подарок для юбиляра.

Но самое неожиданное было то, что журналисты зафиксировали на входе актеров из студии "Квартал 95" – Степана Казанина, Мику Фаталова и скорее всего там присутствовала Елена Кравец, так как автомобиль ее супруга зафиксировали, когда он выезжал с паркинга.

О присутствии Дмитрия Гордона, Алеси Бацман и Евгения Кошового сообщила сама Бацман, опубликовав на своей странице фотографию с мероприятия.

Фото: facebook.com/alesia.batsman

Из "Слуг народа" был замечен Александр Ткаченко и Михаил Радуцкий. Последний подарил Суркису картину.

Как сообщают журналисты "Схем", на празднике также присутствовали Владимир Гройсман, Арсений Аваков и Юрий Луценко. В кадры видео они не попали, но три независимых источника подтвердили, что они были в гостинице "Континенталь" в тот вечер.

А Арсений Аваков позднее сообщил, что был на празднике, так как является председателем физкультурно-спортивного общества Динамо Украины, а расследований против Георгия Суркиса в его ведомстве нет.

Кстати, подарки получал не только юбиляр – каждый гость получил пакет с логотипом известного бренда Fendi. В нем была фоторамка из натуральной кожи, стоимостью в 15 тысяч гривен, в которую нужно было поместить фото с Суркисом и его книга "Эпоха Суркиса".

День рождения Григория Суркиса - кто из политиков там был (Видео:YouTube/Радио Свобода)

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