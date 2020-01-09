Баканов відпочив на елітному курорті Франції: скільки глава СБУ витратив на відпустку

Баканов в Куршавелі (фото: колаж РБК-Україна)

Главу СБУ Івана Баканова сфотографували на дорогому курорті

Голова Служби безпеки України Іван Баканов був сфотографований на відомому французькому гірськолижному курорті Куршевель. Фотографії розмістив журналіст проекту "Схеми" Михайло Ткач, який вказав, що знімки були зроблені 8 січня.

На одній з фотографій Баканов стоїть в компанії дітей. Передбачається, що це може бути його сім'я.

Глава СБУ Іван Баканов в Куршевелі (Фото: facebook.com/mixailotkach)

Варто зазначити, що гірськолижний курорт Куршевель є одним з найпрестижніших і дорогих курортів в усьому світі. Він знаходиться у французькій частині Альп. На цьому курорті часто можна зустріти заможних і знаменитих людей.

Глава СБУ Іван Баканов в Куршевелі (Фото: facebook.com/mixailotkach)

Український історик і публіцист Олександр Зінченко на своїй сторінці в Facebook написав, що відпочинок голови СБУ міг коштувати не дуже дорого. Він підрахував, що відпочинок в Куршевелі міг обійтися приблизно в 1 тисячу євро на людину. А це цілком допустимо, враховуючи доходи Баканова.

Готель, в якому зупинився глава СБУ коштує 440 євро на 2 людини за 5 днів. Виходить 44 євро на добу. При цьому, Мерібель, де перебував Баканов, поруч з Куршавелем, але це інша долина, де орієнтуються на середній клас.

Загальний скіпас на три долини коштує 300 євро на 6 днів. Прокат лижного спорядження обходиться в 120-130 євро. При цьому на їжі можна заощадити, якщо купувати продукти в місцевому супермаркеті, де літр молока коштує 1,5 євро, 10 яєць - 5,6 євро, 0,5 кг рису - 2 євро.

На одну дорослу людину виходить 1 тисяча євро. Якщо Баканов приїхав з дітьми, то для них є знижки.