В Бахмуті з'явилися вуличні малюнки з зображенням Залужного: як вони виглядають

У Бахмуті Донецької області, який вже кілька місяців постійно обстрілюють російські війська, на стінах з'явилися яскраві графіті. На них зображений головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Про це повідомляє InformNapalm у Telegram.
Такі ж малюнки невідомі вуличні митці залишили й в інших фронтових містах України.
На них крім зображення Залужного міститься напис: "З нами Бог і генерал Залужний".
"Кажуть, всесвітньо відомий вуличний митець "Бенксі" (або його наслідувач) завітав до Бахмута і лишив символічне мистецтво. У Бахмуті та інших фронтових містах з'явилися вуличні малюнки: "З нами Бог і генерал Залужний", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, можна побачити напис: "Бахмут любить Україну".
У Бахмуті з'явились знакові вуличні малюнки (t.me/informnapalm)
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