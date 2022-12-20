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В Бахмуті з'явилися вуличні малюнки з зображенням Залужного: як вони виглядають

У Бахмуті з'явились нові патріотичні малюнки (колаж РБК-Україні)
Автор: Тетяна Самарук

У Бахмуті Донецької області, який вже кілька місяців постійно обстрілюють російські війська, на стінах з'явилися яскраві графіті. На них зображений головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Про це повідомляє InformNapalm у Telegram.

Хто автор малюнків

Такі ж малюнки невідомі вуличні митці залишили й в інших фронтових містах України.

На них крім зображення Залужного міститься напис: "З нами Бог і генерал Залужний".

"Кажуть, всесвітньо відомий вуличний митець "Бенксі" (або його наслідувач) завітав до Бахмута і лишив символічне мистецтво. У Бахмуті та інших фронтових містах з'явилися вуличні малюнки: "З нами Бог і генерал Залужний", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, можна побачити напис: "Бахмут любить Україну".

У Бахмуті з'явились знакові вуличні малюнки (t.me/informnapalm)

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі невідомі залишили на стінах патріотичні написи.

Також ми писали, що маленька дівчинка передала військовим зворушливий лист та гроші.

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