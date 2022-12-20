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В Бахмуте появились уличные рисунки с изображением Залужного: как они выглядят

В Бахмуте появились новые патриотические рисунки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Бахмуте Донецкой области, который несколько месяцев постоянно обстреливают российские войска, на стенах появились яркие граффити. На них изображен главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Об этом сообщает InformNapalm в Telegram.

Кто автор рисунков

Такие же рисунки неизвестные уличные художники оставили и в других фронтовых городах Украины.

На них кроме изображения Залужного содержится надпись: "С нами Бог и генерал Залужный".

"Говорят, всемирно известный уличный художник "Бэнкси" (или его подражатель) посетил Бахмут и оставил символическое искусство. В Бахмуте и других фронтовых городах появились уличные рисунки: "С нами Бог и генерал Залужный", - говорится в сообщении.

Кроме того, можно увидеть надпись: "Бахмут любит Украину".

В Бахмуте появились знаковые уличные картинки (t.me/informnapalm)

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе неизвестные оставили на стенах патриотические надписи.

Также мы писали, что маленькая девочка передала военным трогательное письмо и деньги.

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