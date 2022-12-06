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У Маріуполі патріоти привітали ЗСУ зі святом: фото незламності

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Маріуполь, Вівторок 06 грудня 2022 14:23
У Маріуполі патріоти привітали ЗСУ зі святом: фото незламності У Маріуполі місцеві привітали ЗСУ зі святом (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Маріуполі патріоти влаштували акцію до Дня Збройних сил України. Вони показали, що місто чекає на українських захисників.

Фото опублікував радник мера Петро Андрющенко у Telegram.

День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня. Це свято завжди відзначається з гордістю та пошаною, адже ЗСУ опора і захист країни. Зараз найкращі сини й дочки борються за незалежність і свободу України.

На фото видно, що у Маріуполі на вулицях зруйнованого загарбниками міста патріоти залишили написи "ЗСУ".

Також на одному з будинків російські окупанти залишили злочинні символи "спецоперації" "V" та "Z". Однак, українці перекреслили ці літери та внизу написали "ЗСУ".

"Маріуполь в окупації передає привітання нашим ЗСУ зі святом!" - йдеться під фото.

У Маріуполі патріоти привітали ЗСУ зі святом: фото незламностіУ Маріуполі патріоти привітали ЗСУ зі святом: фото незламностіУ Маріуполі патріоти привітали ЗСУ зі святом: фото незламностіУ Маріуполі патріоти привітали ЗСУ зі святом: фото незламностіУ Маріуполі патріоти привітали ЗСУ зі святом: фото незламностіУ Маріуполі патріоти привітали ЗСУ зі святом: фото незламностіУ Маріуполі патріоти привітали ЗСУ зі святом (t.me/andriyshTime)

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі люди вийшли на мітинг через відсутність світла і води.

Також у Маріуполі першокласникам розповідають, що українці - "вигадана нація".

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Маріуполь