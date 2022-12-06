У Маріуполі патріоти привітали ЗСУ зі святом: фото незламності
У тимчасово окупованому Маріуполі патріоти влаштували акцію до Дня Збройних сил України. Вони показали, що місто чекає на українських захисників.
Фото опублікував радник мера Петро Андрющенко у Telegram.
День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня. Це свято завжди відзначається з гордістю та пошаною, адже ЗСУ опора і захист країни. Зараз найкращі сини й дочки борються за незалежність і свободу України.
На фото видно, що у Маріуполі на вулицях зруйнованого загарбниками міста патріоти залишили написи "ЗСУ".
Також на одному з будинків російські окупанти залишили злочинні символи "спецоперації" "V" та "Z". Однак, українці перекреслили ці літери та внизу написали "ЗСУ".
"Маріуполь в окупації передає привітання нашим ЗСУ зі святом!" - йдеться під фото.
У Маріуполі патріоти привітали ЗСУ зі святом (t.me/andriyshTime)
Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі люди вийшли на мітинг через відсутність світла і води.
Також у Маріуполі першокласникам розповідають, що українці - "вигадана нація".