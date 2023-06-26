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"Бахмута більше не існує": у мережі показали останні знімки міста

Зруйнований Бахмут показали з висоти пташиного польоту (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Бахмут став плацдармом найбільш кровопролитної битви у війні проти російських загарбників. Окупанти вщент знищили колись квітуче місто, зараз його вже просто не існує...

Останніми знімками зруйнованого Бахмута поділились фотографи Костянтин і Влада Ліберови на своїй сторінці в Instagram.

Що залишилось від Бахмута

"Бахмута більше не існує. Те, що ви бачите - залишки колись справді гарного міста з досить розвиненою інфраструктурою та приємною архітектурою. Росія та Пригожин разом з вагнерами вирішили "звільнити" Бахмут. Звільнити від нормального цивілізованого щасливого життя", - пишуть фотографи.

Вони зазначають, що мешканці вщент зруйнованого міста втратили все. Їх рідний Бахмут стерли з лиця землі.

"Немає нічого. Лишився лише "руский" мир. Такий як він є. Ще одне місто України, про яке можна написати: "населення 0 осіб", - зазначили фотографи.

Зазначимо, що битва за Бахмут стала найкровопролитніша з початку російського вторгнення в Україну, і найкривавішою битвою піхоти з часів Другої світової війни.

Бахмут зруйнований вщент російською армією (фото: Instagram.com/libkos)

Яким був Бахмут до вторгнення

Бахмут був одним із найкрасивіших міст у Донецькій області. Подивитись на його знамениту "Алею троянд" з'їжджалися люди з різних куточків країни.

Бахмут також був центром сольової промисловості - понад 1/3 видобутку в країні відбувалось саме у тут.

Також у місті було багато заводів: металообробний, гірничого устаткування та інструментів, ремонтно-механічний, кераміко-трубний, скляний, черепичний.

2006 року в місті був відкритий завод французької компанії Lafarge з виробництва гіпсокартону та сухих сумішей.

Так виглядав Бахмут, поки його не прийшли "визволяти" росіяни (фото: Вікіпедія)

У Бахмуті проживало 73 тис. мешканців. Але вже через два місяці після початку повномасштабної війни у місті залишилось менш як 20 тис. жителів. Завдяки цьому вдалося уникнути тієї кількості жертв, на яку сподівалися росіяни.

Більше про те, як виглядав Бахмут, дивіться у відео нижче.

Раніше ми розповідали про те, що ЗСУ досягли успіху у районі Бахмуту.

Читайте також про те, що українські військові з-під Бахмуту звернулися до окупантів.

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