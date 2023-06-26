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ЗСУ досягли успіху в районі Бахмута, - британська розвідка

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Україна, Понеділок 26 червня 2023 08:58
ЗСУ досягли успіху в районі Бахмута, - британська розвідка Фото: У Бахмуті ЗСУ досягли успіху (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У рамках свого широкого контрнаступу Україна активізувала свої атаки у районі Бахмута у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За даними британської розвідки, під час операції за участю кількох бригад українські сили досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста.

"Існує мало свідчень того, що Росія має якісь значні оперативні резерви сухопутних військ, які можна було б використати для посилення протидії численним загрозам, з якими вона зараз стикається у віддалених один від одного секторах, від Бахмута до східного берега річки Дніпро, на відстані понад 200 км", - зазначають у Міноборони Британії.

Контрнаступ ЗСУ

Активні контрнаступальні дії ЗСУ розпочалися на початку червня. На півдні за цей час вдалось звільнити вже 130 кв. км території.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, українські війська наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км.

Інститут вивчення війни повідомив, що в районі Бахмута українські військові розгромили підрозділи 57-ї ОМСБр 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ та знищили російський плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

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