"Бахмута больше не существует": в сети показали последние снимки города

Что осталось от Бахмута

"Бахмута больше не существует. То, что вы видите - остатки когда-то действительно красивого города с достаточно развитой инфраструктурой и приятной архитектурой. Россия и Пригожин вместе с вагнерами решили "освободить" Бахмут. Освободить от нормальной цивилизованной счастливой жизни", - пишут фотографы.

Они отмечают, что жители полностью разрушенного города потеряли все. Их родной Бахмут стерли с лица земли.

"Нет ничего. Остался только русский мир. Такой, как он есть. Еще один город Украины, о котором можно написать: "население 0 человек", - отметили фотографы.

Добавим, что битва за Бахмут стала самой кровопролитной с начала российского вторжения в Украину и самой кровавой битвой пехоты со времен Второй мировой войны.

Бахмут разрушен дотла российской армией (фото: Instagram.com/libkos)

Каким был Бахмут до вторжения

Бахмут был одним из красивейших городов в Донецкой области. Посмотреть на его знаменитую "Аллею роз" съезжались люди из разных уголков страны.

Бахмут также был центром солевой промышленности - более 1/3 добычи в стране происходило именно в этом здесь.

Также в городе было много заводов: металлообрабатывающий, горного оборудования и инструментов, ремонтно-механический, керамико-трубный, стеклянный, черепичный.

В 2006 году в городе был открыт завод французской компании Lafarge по производству гипсокартона и сухих смесей.

Так выглядел Бахмут, пока его не пришли "освобождать" россияне (фото: Википедия)

В Бахмуте проживало 73 тыс. жителей. Но уже через два месяца после начала полномасштабной войны в городе осталось менее 20 тыс. жителей. Благодаря этому удалось избежать того количества жертв, на которое надеялись россияне.

Больше о том, как выглядел Бахмут, смотрите в видео ниже.