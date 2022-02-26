В Бахмаче люди бросаются под вражеские танки: опубликовали видео

По словам очевидцев, со стороны Конотопа через Бахмач прошла колонна из не менее 100 единиц техники. Люди самостоятельно пытались их остановить, но оккупанты разогнали толпу свето-шумовой гранатой

На видео можно увидеть, как по городку пытается продвинуться колонна вражеской техники. Однако, украинцы начали бросаться под колеса танков.

Также видно, что движение техники в городе не заканчивается.

Смелый мужчина, решивший помешать технике, сначала попытался на нее забраться, а потом спрыгнул.

Примечательно, что местные жители не сбежали, а встали на защиту.

Похожее видео в сети обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.