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В Бахмаче люди бросаются под вражеские танки: опубликовали видео

Автор: Татьяна Самарук

В городе Бахмач Черниговской области местные жители препятствуют российским танкам, чтобы не дать врагу пройти дальше.

Видео прислали РБК-Украина с места событий.

По словам очевидцев, со стороны Конотопа через Бахмач прошла колонна из не менее 100 единиц техники. Люди самостоятельно пытались их остановить, но оккупанты разогнали толпу свето-шумовой гранатой

На видео можно увидеть, как по городку пытается продвинуться колонна вражеской техники. Однако, украинцы начали бросаться под колеса танков.

Также видно, что движение техники в городе не заканчивается.

Смелый мужчина, решивший помешать технике, сначала попытался на нее забраться, а потом спрыгнул.

Примечательно, что местные жители не сбежали, а встали на защиту.

Похожее видео в сети обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.

Ранее мы сообщали, что в Геническе женщина прогоняла российских солдат.

Также мы писали, что украинский боец взорвал мост вместе с собой чтобы не дать врагу пройти.

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Украина