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У Бахмачі люди кидаються під ворожі танки: опублікували відео

Автор: Тетяна Самарук

У місті Бахмач Чернігівської області місцеві жителі стають на заваді російським танкам, щоб не дати ворогу пройти далі.

Відео надіслали РБК-Україна з місця подій.

Зі слів очевидців, зі сторони Конотопа через Бахмач пройшла колона з щонайменше 100 одиниць техніки. Люди самотужки намагались їх зупинити, але окупанти розігнали натовп світло-шумовою гранатою

На відео можна побачити, як по містечку намагається просунутись колона ворожої техніки. Однак, українці почали кидатися під колеса танків.

Також видно, що рух техніки у місті не закінчується.

Сміливий чоловік, який вирішив завадити техніці, спочатку спробував на неї забратися, а потім зістрибнув.

Примітно, що місцеві жителі не втекли, а стали на захист.

Схоже відео у мережі оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.

Раніше ми повідомляли, що у Генічеську жінка проганяла російських солдатів.

Також ми писали, що український боєць підірвав міст разом із собою, щоб не дати ворогу пройти.

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Україна