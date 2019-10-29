Багровые реки: в оккупированном Крыму случилось экологическое ЧП (видео)

В оккупированном Крыму в Феодосии могла произойти экологическая катастрофа - около набережной вода окрасилась в фиолетовый цвет, и местные жалуются на сильную вонь. В сети опубликовано соответствующее фото и видео.

По словам блогера Александра Горного, аналогичная ситуация произошла около полугода назад в Коктебеле, когда местный завод неделю лил винный материал, павы прямо в море. Об этом он написал в своем Facebook.

"Была ли экологическая катастрофа прямо напротив музея Айвазовского, где регулярно стекает де**мо, а несколько дней назад полился шмурдяк? Местные "власти" молчат, это их фирменный стиль - держать анус на прищепке", - возмущается мужчина.

Также он отметил, что когда этим летом "фонтан де**ма" вырвался прямо на пляже, комментариев от "властей" и должной реакции не последовало.

В Крыму в Феодосии случилось экологическое ЧП (Фото с Facebook-страницы Александра Горного)

Горный пишет, что на набережной льется уже не фиолетовая жидкость, но вода с запахом экскрементов.

"Молочная река, кисельные берега это уже не то. Феодосия запускает новый бренд - Багровые реки! Снято вчера в 12 часов дня, стоит винный запах. Судя по всему, какой-то винзавод (интересно какой, в черте Феодосии есть только один) слил в ливневку виноматериалы", - говорится в публикации Александра Талипова на странице в Facebook в описании к видео.

Он с сарказмом добавил, что в официальном заявлении относительно инцидента "власти" вероятно расскажут, что "это после дождя экологическая чистая водица с травками".

В Крыму в Феодосии случилось экологическое ЧП (Видео: facebook.com/alexandr.talipov)