Багряні ріки: в окупованому Криму сталася екологічна НП (відео)

В окупованому Криму у Феодосії могла статися екологічна катастрофа - біля набережної вода забарвилася у фіолетовий колір, і місцеві скаржаться на сильний сморід. В мережі опубліковано відповідне фото і відео.

За словами блогера Олександра Горного, аналогічна ситуація сталася близько півроку тому в Коктебелі, коли місцевий завод тиждень лив винний матеріал, пави прямо в море. Про це він написав у своєму Facebook.

"Чи була екологічна катастрофа прямо навпроти музею Айвазовського, де регулярно стікає л**но, а кілька днів тому полився шмурдяк? Місцева "влада" мовчить, це їх фірмовий стиль - тримати анус на прищіпці", - обурюється чоловік.

Також він зазначив, що коли цього літа "фонтан л**на" вирвався прямо на пляжі, коментарів від "влади" і належної реакції не було.

У Криму у Феодосії сталася екологічна НП (Фото з Facebook-сторінки Олександра Горного)

Горний пише, що на набережній ллється вже не фіолетова рідина, але вода із запахом екскрементів.

"Молочна ріка, кисільні береги це вже не те. Феодосія запускає новий бренд - Багряні ріки! Знято вчора о 12 годин дня, стоїть винний запах. Судячи з усього, якийсь винзавод (цікаво який, в межах Феодосії є тільки один) злив у лівньовку виноматеріали", - йдеться у публікації Олександра Таліпова на сторінці в Facebook в описі до відео.

Він із сарказмом додав, що в офіційній заяві щодо інциденту "влада" ймовірно розкаже, що "це після дощу екологічна чиста водиця з травками".

В Криму у Феодосії сталася екологічна НП (Відео: facebook.com/alexandr.talipov)