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Крым превратится в пустыню: появился тревожный прогноз

STYLERЖизнь    20.10.2019 - 09:38
Крым превратится в пустыню: появился тревожный прогноз
Крым станет пустыней (фото: pixabay.com)

Проблемы с пресной водой негативно повлияют на Крым

Аннексированный Россией Крым через 100 лет может превратится в пустыню, поскольку полуостров всегда испытывал проблемы с пресной водой. Об этом заявила писательница Людмила Улицкая в интервью изданию Obozrevatel.

Улицкая подчеркнула, что экологическая катастрофа случится из-за бездарного управления Крымом. Местные "власти" не заботятся о земле, и она просто-напросто высыхает.

Она также отметила, что действия РФ необходимо рассматривать, как "безобразную аннексию". Писательница считает, что экология является основной проблемой Крыма.

Крым превратится в пустыню: появился тревожный прогноз

Крым станет пустыней (фото: pixabay.com)

Улицкая также подчеркнула, что о крымской земле не заботилась, как советская, так и российская и украинская власть. Она заявила, что будет поддерживать любые улучшения, связанные с экологией на полуострове.

Напомним, что "власти" Крыма отбирают земли у местных жителей и рушат их дома. Земли отбираются из-за того, что на их месте оккупанты строят трассу "Таврида".

При этом жителей полуострова жестоко обманывают. Изначально им предлагают за землю хорошие деньги и говорят, что оценят землю по рыночной цене. Но когда жители соглашаются, и подписывают документы на продажу земли, то им предлагают совсем смешные суммы.

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Новости Украины Крымэкологическая катастрофа
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