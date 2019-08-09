"Багиня" старалась: Надежду Савченко уличили в плагиате

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая решила уйти в политику, неожиданно обвинила Надежду Савченко в плагиате из-за фотосессии на Балтийском море. Об этом Приходько написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Украинская артистка уверяет, что Надежда Савченко для своей чувственной фотосессии использовала клип Приходько "Саме той".

"Посмотрела Надюшик мой клип "Саме той" и решила, что она тоже может", - высмеяла народного депутата Анастасия Приходько.

В комментариях к посту певицы, пользователи отметили, что пародия получилась не очень удачная и предположили, что стартовал флешмоб. На что Приходько заметила, что Савченко старалась.

"У Савченко получилась жалкая пародия", - отметила Юлианна Сергеевна.

"Ну Багиня же старалась! Не чего ты так!" – ответила Приходько в комментариях.

Также на Приходько накинулись и другие пользователи, которые указали певице на то, что она зря накинулась на Савченко.

"Анастасия, у вас что, комплексы? Вы стали на людей нападать и унижать", - отметила Любовь Тарасова.

На что артистка ответила, что ей на самом деле это не интересно.

"Тогда вообще не интересно! Ни за Повалий, ни за Савченко! Они не стоят моего обсуждения и времени! Хорошего дня", - отпарировала Приходько.

Скриншот комментариев

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Надежда Савченко разместила на своей странице чувственную фотоссесию, которая была снята на побережье Балтийского моря. Снимки вызвали большой резонанс в сети.

А также мы рассказывали о том, что Савченко шокировала своими заявлениями о погибшем главаре "ДНР" Захарченко.