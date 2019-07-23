Он достоин был жизни: Савченко огорошила заявлением о Захарченко (видео)

Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Надежда Савченко сообщила, что ей жаль главаря "ДНР", как человека

Надежда Савченко - депутат, которая не прошла в Раду на парламентских выборах 2019, разразилась новым скандальным заявлением. По ее мнению, для Украины было бы лучше, если бы убитый главарь "ДНР" Александр Захарченко был жив. Также Надежда отметила, что ей жаль его, как человека. Об этом она рассказала в интервью interviewer.today.

По словам депутата, на ее памяти много смертей. Она их видела предостаточно. Надежда рассказала, что она почувствовала, когда Захарченко подорвали в ресторане. Также она называет войну на Донбассе - конфликтом.

"Единственное – для Украины было бы лучше, если бы он был жив. У людей, которые все затевали, было какое-то понимание, зачем нужен конфликт. Они его лучше прочувствовали и понимали, что надо заканчивать. Конечно, человека всегда жаль. Именно как человека. Жаль, что случаются убийства, что люди не проживают свою жизнь спокойно в мире. Не развивают страну, а уничтожают ее. Я считаю что, наверное, Захарченко достоин был жизни", – сказала Савченко.

Видео: Надежда Савченко (YouTube)

Также Савченко отметила, что смерть главаря "ДНР" была спровоцирована по разрешению ФСБ.

"Работать было кому и без СБУ", - резюмировала Савченко.

Напомним, что главаря "ДНР" Александра Захарченко подорвали в ресторане 31 августа 2018 года в Донецке.

Как мы ранее писали, Надежда Савченко на выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, получила три голоса в поддержку своей кандидатуры. Действующий нардеп баллотируется в парламент в округе №51 в Донецкой области (часть Горловки, включая Зайцево и часть Бахмутского района).