6 лайфхаків, які полегшать зберігання купи речей в гаражі чи сараї

Через великий простір такої "комірчини" навіть у найохайніших власників гаражі і сараї іноді стають захаращеними. Однак, є декілька порад, які допоможуть зберігати чистоту і водночас тримати все під рукою.
Про те, які справи з організації простору необхідно зробити влітку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart.
Додати стіну рейку з гачками або кілочками - один з варіантів, як зберігати садовий інвентар і не лише.
Додавши дюбелів між вбудованими кілочками, можна відрегулювати відстань так, щоб підвісити на лише мокрі від дощу садові чоботи, а й лопати чи граблі - якщо вони мають перпендикулярну планку на тримачі.
Якщо два засоби для чищення не можна змішувати, їх не слід зберігати разом. Тож засоби можна розподілити по двох контейнерах: один для пральних порошків і відбілювачів, інший - для більш агресивних рідин, засобів для миття унітазів, вікон та аміаку.
Якщо гараж слугує місцем для зберігання старих газет та журналів, які відправляються на перероблювання - для них можна виділити невеликий ящик з коліщатками.
Менші розміри не лише звільнять простір, а й змусять регулярно переглядати непотрібне. Коліщатка на ящику також важливі для зручності - ящик легко пересунути під час прибирання.
Окрім рейки з кілочками, на стіну можна встановити пегборд - перфоровану дошку, яка дозволяє прикріпити на потрібній висоті величезну кількість різноманітних гачків та кріплень для інвентарю.
Для естетичності, пегборд також можна перефарбувати в колір стін гаража чи сараю.
Тримайте неслухняні клубки шпагату на одній лінії у великих алюмінієвих чи пластикових воронках-лійках, які слугують органайзерами та диспенсерами. Воронку необхідно прикріпити до стіни сараю або задньої стінки дверей.
Покладіть у кожну з них клубок шпагату або мотузки; а кінці виведіть через носики - так можна легко відмотати нитку потрібної довжини, без змотування в кубок непотрібного.
Щоб теракотові горщики служили рік за роком, за ними потрібно правильно доглядати - а не лише скласти в сараї.
Щоб позбутися залишків ґрунту, які можуть переносити комах або хвороби, шкідливі для нових посадок, особливо для вразливих саджанців, необхідно регулярно дезінфікувати горщики.
Для цього потрібно протирати внутрішню і зовнішню поверхню горщиків водою кімнатної температури і жорсткою щіткою.
Щоб запобігти утворенню небезпечної та небажаної плісняви, дайте горщикам повністю висохнути, перш ніж складати та зберігати їх на полиці в гаражі або сараї.
До речі, раніше ми писали про те, які речі ніколи не можна зберігати надворі.
А також розповідали, які справи з організації простору і прибирання треба зробити влітку.