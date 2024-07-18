6 лайфхаков, которые облегчат хранение вещей в гараже или сарае

Встроить рейку с крючками

Добавить стену рейку с крючками или колышками - один из вариантов, как хранить садовый инвентарь и не только.

Добавив дюбели между встроенными колышками, можно отрегулировать расстояние так, чтобы подвесить не только мокрые от дождя садовые сапоги, но и лопаты или грабли - если они имеют перпендикулярную планку на держателе.

Хранить химические вещества отдельно

Если два чистящего средства нельзя смешивать, их не следует хранить вместе. Средства можно распределить в два контейнера: один для стиральных порошков и отбеливателей, другой - для более агрессивных жидкостей, средств для мытья унитазов, окон и аммиака.

Выделить контейнер для вторсырья

Если гараж служит местом для хранения старых газет и журналов, которые отправляются на переработку - для них можно выделить небольшой ящик с колесиками.

Меньшие размеры не только освободят пространство, но заставят регулярно просматривать ненужное. Колесики на ящике также важны для удобства - ящик легко передвинуть во время уборки.

Установить пегборд

Кроме рейки с колышками, на стену можно установить пегборд - перфорированную доску, которая позволяет прикрепить на нужной высоте множество разнообразных крючков и креплений для инвентаря.

Для эстетичности пегборд также можно перекрасить в цвет стен гаража или сарая.

Держать нити в воронках

Держите непослушные клубки шпагата на одной линии в крупных алюминиевых или пластиковых воронках-лейках, которые служат органайзерами и диспенсерами. Воронку необходимо прикрепить к стене сарая или задней стенке двери.

Положите в каждую из них клубок шпагата или веревки; а концы выведите через носики - так можно легко отмотать нить нужной длины, без сматывания в чашку ненужного.

Осматривать и чистить цветочные горшки

Чтобы терракотовые горшки служили год за годом, за ними нужно правильно ухаживать - а не только сложить в сарае.

Чтобы избавиться от остатков почвы, которые могут переносить насекомых или болезни, вредны для новых посадок, особенно для уязвимых саженцев, необходимо регулярно дезинфицировать горшки.

Для этого нужно протирать внутреннюю и наружную поверхность горшков водой комнатной температуры и жесткой щеткой.

Чтобы предотвратить образование опасной и нежелательной плесени, дайте горшкам полностью высохнуть, прежде чем складывать и хранить их на полке в гараже или сарае.