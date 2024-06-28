10 справ з організації простору, які необхідно зробити влітку

Літо - прекрасний сезон, в який хочеться хоч на якийсь час зануритися у відпочинок, відвідати нове місто або з'їздити на природу. Проте не варто відкладати деякі організаційні хатні справи на потім.

Про те, які справи з організації простору необхідно зробити влітку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Упорядкуйте нагромадження паперів

Якщо у вас є діти шкільного віку, то ви знаєте, що надлишок паперів може швидко накопичуватися по всьому будинку.

Тож протягом перших кількох днів після закінчення школи перегляньте всі шкільні роботи, які "повернулися" додому, і викиньте все, що не варто зберігати.

Звісно, зайві папери бувають не лише у дітей, тому не забудьте відредагувати всі зайві рахунки, квитанції та інші документи, які вам не потрібні.

Переробіть своє ліжко на літо

Замініть постільну білизну для холодної погоди на легшу, а зимову ковдру виперіть або віддайте в хімчистку перед тим, як прибрати її на зберігання.

Якщо у вас є білі простирадла, розвісьте їх на мотузці, щоб вони висохли і скористалися природним відбілювальними властивостями сонячного світла.

Це також час, щоб випрати основні елементи, такі як наматрацник і захисні чохли для подушок.

Перевірте стельові вентилятори

Переконайтеся, що ваші стельові вентилятори обертаються проти годинникової стрілки, що спрямовує повітря вниз для кращої циркуляції прохолодного повітря в приміщенні. А також, що всі деталі цілі.

Поки ви оглядаєте вимкнений вентилятор, використовуйте злегка зволожену серветку з мікрофібри, щоб витерти пил з лопатей вентиляторів.

Перевірте кондиціонер

Найкращий час для обслуговування кондиціонера - весна, але якщо це завдання випало з вашого весняного списку догляду за будинком, це можна зробити й влітку.

Постарайтеся зробити це якомога швидше - до того, як запанує спека. Обов'язково почистьте фільтри, а за потреби - замініть на нові.

Перевірте бардачок автівки

Швидке прибирання автомобіля займає лише 15 хвилин, але має величезне значення. Окрім обов'язкового техогляду, радять переконатися, що у багажнику є необхідні в дорозі запаси, включно з автомобільним мастилом і водою, а також аптечкою, серветками, сонцезахисними кремом та окулярами.

Вимийте літній інвентар

Щоб підготуватися до літніх розваг, перегляньте все, що ви зазвичай берете в басейн або на місцеве озеро - і вимийте ці речі. Це можуть бути матраци, шезлонги, м'ячі та інші іграшки для піску. Поки ви будете їх освіжати, занотуйте все, що потребує заміни.

Перегляньте своє спортивне спорядження

Літо - чудовий час для того, щоб переоцінити, які види спорту, хобі та активності вам дійсно подобаються, і позбутися громіздкого спорядження, до якого ви не торкалися роками.

Почистьте речі, які ви плануєте використовувати цього літа, а решту продайте або віддайте на благодійність.

Створіть окреме місце для сонцезахисного крему

Літо вимагає невеликих "запасів" сонцезахисного крему (і викидання всього, у чого закінчився термін придатності), тож не менш важливо виділити для пляшечок із сонцезахисним кремом спеціальний контейнер і тримати його на видному місці.

Таким чином, ви точно знатимете, де знаходиться крем, коли він знадобиться.

Помийте терасу

Якщо живете в приватному будинку, гарною ідеєю є промити під тиском води тераси, внутрішні дворики та доріжки, щоб підготувати їх до більш інтенсивного використання протягом літніх місяців. До того ж миття одразу візуально освіжає простір зовні.

Почистьте ринви та водостоки

Якщо ви не дісталися до водостоків навесні, радять почистити їх якомога швидше, до початку літніх періодичних, але інтенсивних дощів. Це допоможе уникнути потенційної шкоди від води - наприклад, зламаних водостоків.