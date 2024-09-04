"Багато навчилася". Олена Шоптенко розповіла, як Зеленський вплинув на її життя

Зі слів Шоптенко, Зеленський дав їй цінні поради, які вона досі з користю застосовує.

"Насправді я дуже багато в нього навчилася. Дуже добре пам'ятаю, як він мені говорив, що насправді змусити людей плакати набагато складніше, ніж сміятися. З того часу, завжди, коли готую постановки, роблю ставку на те, що драматичні зробити буде важче, ніж гумористичні. З часів "Танців" ми бачилися з паном Володимиром дуже давно", - підкреслила Шоптенко.

Танцівниця також поділилася, що спочатку її партнером у шоу "Танці з зірками" мав стати журналіст Анатолій Борсюк. Проте організатори проекту змінили свої плани і запропонували взяти учать Володимиру.

Скріншот з відео

"Коли до мене на пробне заняття прийшов Володимир Зеленський, ми поспілкувалися, запитання знялися. Я завжди була націлена на результат, а тоді – особливо. Він мене слухав, ніякого спротиву не було. А це головне. І ще я завжди, протягом всього сезону, відчувала від нього велику вдячність. І в мене було те саме до нього", - зізналася Олена.

Нагадаємо, у далекому 2006 році, у першому сезоні шоу "Танці з зірками", майбутній президент вийшов на паркет у дуеті з Шоптенко, завоювавши симпатії глядачів своїми виступами.

Олена навчала Зеленського танцювати під музику, і у фіналі їхні виступи здобули значну кількість голосів від глядачів, а розрив з іншими учасниками був значним.

Їхній дует перевершив пари Наталії Могилевської та Влада Ями, а також Віталія Козловського та Ксенії Горб.