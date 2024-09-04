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"Много научилась". Алена Шоптенко рассказала, как Зеленский повлиял на ее жизнь

Алена Шоптенко и Владимир Зеленский (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Танцовщица Алена Шоптенко рассказала о совете от Владимира Зеленского, которым пользуется со времен "Танців із зірками", где они одержали победу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для OBOZ.ua.

По словам Шоптенко, Зеленский дал ей ценные советы, которые она до сих пор с пользой применяет.

"На самом деле я очень многому у него научилась. Очень хорошо помню, как он мне говорил, что на самом деле заставить людей плакать гораздо сложнее, чем смеяться. С тех пор, всегда, когда готовлю постановки, делаю ставку на то, что драматические сделать будет труднее, чем юмористические. Со времен «Танцев» мы виделись с господином Владимиром очень давно", - подчеркнула Шоптенко.

Танцовщица также поделилась, что сначала ее партнером в шоу "Танці із зірками" должен был стать журналист Анатолий Борсюк. Однако организаторы проекта изменили свои планы и предложили принять участие Владимиру.

Скриншот с видео

"Когда ко мне на пробное занятие пришел Владимир Зеленский, мы пообщались, вопросы снялись. Я всегда была нацелена на результат, а тогда - особенно. Он меня слушал, никакого сопротивления не было. А это главное. И еще я всегда, на протяжении всего сезона, чувствовала от него большую благодарность. И у меня было то же самое к нему", - призналась Елена.

Напомним, в далеком 2006 году, в первом сезоне шоу "Танці із зірками", будущий президент вышел на паркет в дуэте с Шоптенко, завоевав симпатии зрителей своими выступлениями.

Елена учила Зеленского танцевать под музыку, и в финале их выступления получили значительное количество голосов от зрителей, а разрыв с другими участниками был значительным.

Их дуэт превзошел пары Натальи Могилевской и Влада Ямы, а также Виталия Козловского и Ксении Горб.

 

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Владимир ЗеленскийТанці з зіркамиАлена ШоптенкоЗвезды шоу-бизнеса