"Много ляпал языком, чего не надо". Звезда "Фабрики звезд" рассказал об алкогольной зависимости

Бывший участник группы "ДиО.фильмы" Вадим Олейник признался, что в свое время страдал от алкогольной зависимости и ответил, употреблял ли когда-нибудь наркотики.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для программы "33 запитання від Люкс ФМ".

Так, со слов Олейника, негативной стороной популярности для него стали различные мероприятия, организованные среди звезд шоу-бизнеса.

Он признался, что алкоголь на таких тусовках часто провоцировал его на откровенные высказывания.

"Неудобно - это когда я иногда набрасывался на каких-то там тусовках и потом мне становилось очень-очень стыдно за то, что я очень много ляпал языком того, чего не надо", - сказал певец.

Отвечая на вопрос о запрещенных веществах, Вадим заявил, что никогда не употреблял их, поскольку его сильно пугала неизвестность, связанная с ними.

Вадим Олейник (фото: instagram.com/oleynikvadim)

"Честно говоря, у меня почему-то так сложилось, возможно, действительно эта деревенская натура, она повлияла на то, что я мог пить очень много алкоголя, но вообще не пробовал какие-то там наркотики. Все это прошло очень далеко от меня, потому что я постоянно думал о том, что мне непонятно то, что будет происходить с моим организмом после этого, и это меня очень сильно пугало", - поделился артист.

Певец отметил, что хотя он всегда отказывал друзьям в вопросах наркотиков, позволял себе выпить виски или водку.

Он также добавил, что теперь у него есть вредная привычка - не может отказаться от вкусной еды на семейных праздниках. И теперь сбрасывать вес стало значительно сложнее, чем в возрасте 20 лет.