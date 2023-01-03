Багато хто не знає. Як насправді пити чай з лимоном, щоб отримати вітамін С

Не кладіть лимон в гарячий чай

"Якщо ви хочете зберегти саме вітамін С, овочі та фрукти загалом краще їсти свіжими", - радить фахівець.

При застуді, або й просто так варто їсти лимон, не заливаючи фрукт теплою, а тим паче - гарячою рідиною.

З'ївши шматочок лимона, ви отримаєте весь вітамін С, який в ньому міститься.

Молекула аскорбінової кислоти розпадається при температурі 190 градусів, але й нижча температура має вплив.

Скільки вітаміну С в 100 грамах лимона

100 грамів фрукта містить 40 мг вітаміну С.

Після перебування 100 г лимона протягом 5 хвилин в окропі в ньому лишається всього 1,31 мг вітаміну.

І навіть, якщо ви покладете лимон в теплий чай, вітамін С почне "зникати".

Тож, щоб отримати корисний вітамін С, треба їсти лимон окремо, а чай пити окремо. І не зловживайте гарячими напоями, корисний чай має бути теплим.