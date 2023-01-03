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Багато хто не знає. Як насправді пити чай з лимоном, щоб отримати вітамін С

Як треба пити чай з лимоном (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Здається, що може бути простішого за чай з лимоном. Заварили чай, вичавили лимон, або кинули в чашку скибочку. І вуаля! Смачний корисний, особливо при застуді чи ГРВІ, напій готовий. Але це неправильно: додавання лимона в гарячу рідину вбиває головну цінність кислого фрукту - вітамін С.

Про це в Instagram розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик.

Не кладіть лимон в гарячий чай

"Якщо ви хочете зберегти саме вітамін С, овочі та фрукти загалом краще їсти свіжими", - радить фахівець.

При застуді, або й просто так варто їсти лимон, не заливаючи фрукт теплою, а тим паче - гарячою рідиною.

З'ївши шматочок лимона, ви отримаєте весь вітамін С, який в ньому міститься.
Молекула аскорбінової кислоти розпадається при температурі 190 градусів, але й нижча температура має вплив.

Скільки вітаміну С в 100 грамах лимона

100 грамів фрукта містить 40 мг вітаміну С.

Після перебування 100 г лимона протягом 5 хвилин в окропі в ньому лишається всього 1,31 мг вітаміну.

І навіть, якщо ви покладете лимон в теплий чай, вітамін С почне "зникати".

Тож, щоб отримати корисний вітамін С, треба їсти лимон окремо, а чай пити окремо. І не зловживайте гарячими напоями, корисний чай має бути теплим.

Раніше експертка також розповіла, як правильно обрати мед для здоров'я.

Крім того ми писали, як не можна варити овочі, щоб не втратити всі вітаміни.

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лимонвітаміни