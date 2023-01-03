Многие не знают. Как на самом деле пить чай с лимоном, чтобы получить витамин С

Кажется, что может быть проще чая с лимоном. Заварили чай, выжали лимон, или бросили в чашку ломтик. И вуаля! Вкусный полезный, особенно при простуде или ОРВИ, напиток готов. Но это неправильно: добавление лимона в горячую жидкость убивает главную ценность кислого фрукта – витамин С.
Об этом в Instagram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.
"Если вы хотите сохранить именно витамин С, овощи и фрукты в целом лучше есть свежими", - советует специалист.
При простуде, или просто так стоит есть лимон, не заливая фрукт теплой, а тем более - горячей жидкостью.
Съев кусочек лимона, вы получите весь витамин С, который в нем содержится.
Молекула аскорбиновой кислоты распадается при температуре 190 градусов, но и более низкая температура оказывает влияние.
100 г фрукта содержит 40 мг витамина С.
После пребывания 100 г лимона в течение 5 минут в кипятке в нем остается всего 1,31 мг витамина.
И даже если вы положите лимон в теплый чай, витамин С начнет "исчезать".
Чтобы получить полезный витамин С, нужно есть лимон отдельно, а чай пить отдельно. И не злоупотребляйте горячими напитками, полезный чай должен быть теплым.
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