Многие не знают. Как на самом деле пить чай с лимоном, чтобы получить витамин С

Кажется, что может быть проще чая с лимоном. Заварили чай, выжали лимон, или бросили в чашку ломтик. И вуаля! Вкусный полезный, особенно при простуде или ОРВИ, напиток готов. Но это неправильно: добавление лимона в горячую жидкость убивает главную ценность кислого фрукта – витамин С.

Об этом в Instagram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.

Не кладите лимон в горячий чай

"Если вы хотите сохранить именно витамин С, овощи и фрукты в целом лучше есть свежими", - советует специалист.

При простуде, или просто так стоит есть лимон, не заливая фрукт теплой, а тем более - горячей жидкостью.

Съев кусочек лимона, вы получите весь витамин С, который в нем содержится.

Молекула аскорбиновой кислоты распадается при температуре 190 градусов, но и более низкая температура оказывает влияние.

Сколько витамина С в 100 г лимона

100 г фрукта содержит 40 мг витамина С.

После пребывания 100 г лимона в течение 5 минут в кипятке в нем остается всего 1,31 мг витамина.

И даже если вы положите лимон в теплый чай, витамин С начнет "исчезать".

Чтобы получить полезный витамин С, нужно есть лимон отдельно, а чай пить отдельно. И не злоупотребляйте горячими напитками, полезный чай должен быть теплым.