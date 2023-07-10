Багато хто робить неправильно. Названо головний секрет, щоб кабачки повторно плодоносили

Кабачки - це овочі, які люблять багато українців. Їх смажать, запікають, роблять рагу, а також консервують на зиму. Але не багато хто знає, що робити, щоб культура плодоносила кілька разів за сезон.
Як зробити так, щоби збирати врожай кілька разів, розповіла в Instagram кулінарний блогер Дар'я Дорошкевич.
Багато хто не зрізує маленькі кабачки, бо думає, що така менша врожайність. Але це не так.
"Чим частіше ви зрізаєте кабачки, тим більше квітів і зав'язей буде. І щоразу, коли росте переросток, це стримує розвиток рослини. До речі, із огірками теж саме. Виростили "кабана" - загальмувало зростання рослини", - розповіла Дорошкевич.
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До речі, раніше ми розповідали про те, що коли можна буде робити на городі в липні.