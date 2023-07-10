Многие делают неправильно. Назван главный секрет, чтобы кабачки повторно плодоносили

Кабачки - это овощи, любимые многими украинцами. Их жарят, запекают, делают рагу, а также консервируют на зиму. Но не многие знают, что делать, чтобы культура плодоносила несколько раз за сезон.

Как сделать так, чтобы собирать урожай несколько раз, рассказала в Instagram кулинарный блогер Дарья Дорошкевич.

Секрет выращивания кабачков

Многие не срезают маленькие кабачки, потому что думают, что так меньшая урожайность. Но это не так.

"Чем чаще вы срезаете кабачки, тем больше цветов и завязей будет. И всякий раз, когда произрастает переросток, это сдерживает дальнейшее развитие растения.

Кстати, с огурцами тоже самое. Вырастили "кабана" - затормозило рост растения", - рассказала Дорошкевич.