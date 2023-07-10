Многие делают неправильно. Назван главный секрет, чтобы кабачки повторно плодоносили

Кабачки - это овощи, любимые многими украинцами. Их жарят, запекают, делают рагу, а также консервируют на зиму. Но не многие знают, что делать, чтобы культура плодоносила несколько раз за сезон.
Как сделать так, чтобы собирать урожай несколько раз, рассказала в Instagram кулинарный блогер Дарья Дорошкевич.
Многие не срезают маленькие кабачки, потому что думают, что так меньшая урожайность. Но это не так.
"Чем чаще вы срезаете кабачки, тем больше цветов и завязей будет. И всякий раз, когда произрастает переросток, это сдерживает дальнейшее развитие растения.
Кстати, с огурцами тоже самое. Вырастили "кабана" - затормозило рост растения", - рассказала Дорошкевич.
Читайте также, вот что категорически нельзя делать на грядках и в саду.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что и когда можно будет делать на огороде в июле.